CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Lamacon будет развивать инструмент оптимизации цепей поставок как резидент «Сколково»

Компания Lamacon по итогам участия в консультационной программе Fast Track защитила инновационный проект, пополнив число участников Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ). Это открывает перед командой новые возможности для технологического развития инструмента оптимизации цепей поставок, а также дает ряд преференций компании и ее клиентам. Об этом CNews сообщили представители Lamacon.

Решение стать участником проекта «Сколково» было принято Lamacon в связи с планами по доработке инструмента моделирования «ГУРУ» до версии «ГУРУ 2.0. Инструмент планирования и моделирования» с более широкими аналитическими возможностями и новым функционалом.

«ГУРУ» – это промышленная платформа для оптимизации логистических процессов предприятия, которая дает возможность анализа цепочки поставок на базе ее математического двойника. Использование модели делает логистическую цепь визуально понятной, позволяя оценивать эффект управленческих решений до внесения реальных изменений, а также оперативно просчитывать различные сценарии и гипотезы.

Менторы программы Fast Track помогли команде инноваторов презентовать ключевые характеристики инструмента моделирования, в числе которых технологическая уникальность, конкурентоспособность, коммерческий и квалификационный потенциал.

«Fast Track – практикум, в котором наша экспертиза и методология сокращают путь к результату. Персональная работа ментора с проектом и его проработка с учетом требований для получения статуса участника Фонда «Сколково» позволяет наиболее полно представить экспертной коллегии преимущества продукта, его технологическую новизну, инновационность и востребованность», – сказала Ольга Андриянова, директор департамента продуктов Фонда «Сколково».

Импульс для развития платформы «ГУРУ» дала обратная связь от заказчиков, которая помогла определить, как усовершенствовать инструмент в соответствии с запросами рынка, а также сделать его более гибким и полезным для пользователей. Участие Lamacon в экосистеме «Сколково» позволит усилить аналитическую составляющую платформы, что даст возможность клиентам компании получить новые преимущества для оптимизации цепей поставок.

«Для нас получение статуса участника Фонда «Сколково» – это, прежде всего, экспертная оценка нашей разработки, ее востребованности рынком и уникальности технологии среди конкурентов. Нам важна независимая экспертиза, а тот факт, что резидентства удалось добиться с первого раза, лучше всего доказывает потенциал математического моделирования и подтверждает уровень нашей команды. Благодарим всех, кто поддерживал нас на этом пути», – сказал Дмитрий Красилов, генеральный директор Lamacon.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

Госдума готовит закон об обязательной предустановке отечественного магазина приложений на все смартфоны и планшеты России

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Китай придумал и испытал защиту от квантового взлома обычных линий связи

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Счетная палата: Цифровизация Минюста неэффективна. Потрачено почти 3 миллиарда

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще