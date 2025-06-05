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iSpring Learn запустил модуль «Планы развития» для управления прогрессом сотрудников и обучения в одной системе

Компания iSpring, разработчик решений для корпоративного онлайн-обучения, представила в LMS-платформе iSpring Learn новый модуль — «Планы развития». С этим обновлением iSpring Learn выходит за рамки обучения и делает шаг в сторону HRTech, трансформируясь в систему, охватывающую не только L&D-процессы, но и ключевые этапы управления персоналом — от адаптации до карьерного развития. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Новый инструмент позволяет компаниям выстраивать индивидуальные планы адаптации и развития, соединяя обучение с реальными рабочими задачами и управлением прогрессом сотрудников. Модуль помогает ускорить интеграцию новичков, повысить продуктивность, сократить текучесть на испытательном сроке и затраты на найм и онбординг, а также ускорить выход сотрудников на плановые показатели и систематизировать данные об их эффективности.

Если раньше фокус в iSpring Learn был на учебных курсах и тестах, то теперь платформа охватывает весь путь сотрудника — от оформления документов и встреч с наставниками до финальной аттестации и карьерного планирования. Новый модуль объединяет обучение и практические задачи, предоставляя гибкий механизм управления прогрессом сотрудника. В отличие от автоматизированных траекторий, планы развития включают проверку заданий наставниками, руководителями или предметными экспертами.

Модуль позволяет создавать планы развития с нуля или на основе готовых шаблонов. Каждый план включает основную информацию, чек-лист с этапами и задачами, список назначенных сотрудников и их наставников, а также настройки welcome-писем и визуального оформления.

Сотрудники могут выполнять задания в браузере или через мобильное приложение и отправлять их на проверку. Руководители и наставники получают детальные отчеты о прогрессе, а предметные эксперты — отдельный раздел для проверки заданий.

Особое внимание уделено итоговой оценке. За несколько дней до завершения плана наставники и руководители получают в системе уведомление с запросом на финальную обратную связь. На основе собранных данных принимается решение – удалось ли сотруднику пройти испытательный срок, готов ли он к следующему карьерному шагу и требуется ли доработка плана развития. Это исключает необходимость ручного сбора информации из разных источников, упрощает коммуникации между участниками и ускоряет принятие кадровых решений.

По отчетам также можно отследить самых эффективных наставников – тех, чьи подопечные проходят адаптацию быстрее и успешнее. Это позволяет не только поддержать лучших, сформировать кадровый резерв и развивать сотрудников с потенциалом к управлению.

«Модуль “Планы развития” — это не просто новая функция, а стратегическое расширение платформы. Мы выходим за рамки обучения и двигаемся в сторону комплексного управления персоналом. iSpring Learn становится не только LMS, но и фундаментом для HRM-системы — с прозрачными процессами адаптации, развития сотрудников и аналитикой, которая помогает принимать кадровые решения быстрее и точнее», — сказал Михаил Кречин, руководитель направления по развитию продуктов iSpring.

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