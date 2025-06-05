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«Фаворит» перешла на платформу «1С:Шина»

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» завершил модернизацию системы обмена данными для компании «Фаворит».

Переход с решения Datareon на платформу «1С:Шина» позволил снизить затраты на поддержку интеграции на 40%. Благодаря переводу обмена данными на стандартные инструменты «1С», администрировать систему может любой сертифицированный Junior-специалист по «1С».

Ранее в компании использовалась система интеграции между «1С:ERP» и WMS (Axelot SCM) на базе решения Datareon. Обмен данными осуществлялся через кастомные коннекторы, которые требовали постоянных ручных доработок и сложной поддержки.

Компания «Фаворит» столкнулась с ключевыми проблемами, которые требовали незамедлительного решения. Каждый новый релиз «» или WMS ломал интеграцию, из-за чего требовались постоянные доработки. При этом для исправления сбоев нужны были узкоспециализированные разработчики. Все это приводило к неоправданно высокой стоимости владения.

«Фаворит» решила избавиться от тенденции растущих расходов на поддержку устаревшего ПО и постоянными ручными исправлениями данных. Компании требовалось стабильное и экономичное решение, которое бы исключило риски и сократило издержки.

Выходом стал переход на решение «1С:Шина» – современный инструмент для интеграции, работающий на актуальной платформе «1С Предприятие 8.3». Решение не только может сократить затраты на поддержку, но и обеспечивает бесперебойный обмен данными между системами.

«Интеграционное решение на базе «1С:Шины» автоматически адаптируется под новые версии систем «1С» и снижает затраты на поддержку. Помимо этого, решение позволяет легко добавлять новые направления обмена – например, подключать дополнительные склады или CRM-систему», – сказал руководитель проекта от компании «Фаворит» Валентин Самков.

Благодаря высокой экспертизе компании «Первый Бит» проект удалось реализовать в максимально сжатые сроки, не останавливая бизнес-процессы клиента.

«Этот проект — наглядный пример того, как современные технологии могут кардинально изменить бизнес-процессы. Мы не просто заменили Datareon на «1С:Шину» — мы создали надежную и экономичную систему интеграции, которая работает в режиме реального времени и не требует дорогостоящей поддержки. Результат говорит сам за себя: затраты на сопровождение снизились на 40%, а компания «Фаворит» получила полный контроль над своими процессами. Теперь даже junior-специалисты могут администрировать систему, а бизнес — масштабироваться без ограничений. Это не просто обновление ПО, а стратегический шаг в цифровое будущее», – сказала руководитель проекта от компании «Первый Бит» (Санкт-Петербург, центр корпоративных клиентов) Юлия Ненашева.

Проект не просто автоматизировал рутинные операции, но и создал технологический фундамент для будущего роста. Фаворит получил экономию, скорость, контроль и возможности — готовую платформу для цифрового развития бизнеса.

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