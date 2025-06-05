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«Авито Работа»: треть россиян уже воспользовались ИИ для поиска работы

Современные технологии автоматизации и искусственный интеллект проникают в рекрутинг. Аналитики «Авито Работы» узнали у 10 тыс. россиян, сталкивались ли они с «технологичным» наймом, как к этому относятся и используют ли ИИ при поиске работы. Оказалось, что с ИИ при трудоустройстве сталкивались почти треть опрошенных и столько же знакомы с нейросетевыми инструментами для поиска работы. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы»

За последний год только треть (33%) трудоустроенных россиян проходили собеседования, и еще 14% собеседовались один-три года назад. Из них почти треть (29%) успели пройти собеседование с участием ИИ — чаще других с этим явлением встречались респонденты 18-24 лет (36%). Также еще 7% в ходе общения не смогли определить, общались они с рекрутером или с нейросетью.

В отношении к автоматизации найма мнения разделились. Так, треть опрошенных (32%) считают, что, в отличие от общения с чат-ботом, при живой коммуникации с рекрутером у кандидатов больше возможностей акцентировать внимание на своих сильных сторонах.

Респонденты также поделились опытом взаимодействия с сервисами ИИ во время собеседований: 45% опрошенных отметили, что прохождение собеседования было комфортным и прошло в удобное время – чаще всего об этом говорили люди в возрасте 35-44 и 45-54 лет. 33% указали, что собеседование с ИИ было быстрым и объективным. 30% подтвердили, что формат собеседования показался им более структурированным, но менее гибким.

В то же время многие поддерживают внедрение ИИ в процесс найма. Так, 30% ценят то, что диалог с ИИ можно построить в любое удобное время, не подстраиваясь под расписание рекрутера. Особенно это нравится респондентам 18-24 лет (42%). Также 27% считают, что автоматизация ускоряет отбор и экономит время как рекрутерам, так и кандидатам. При этом 19% нравится то, что ИИ предлагает прозрачные критерии отбора, а 16% полностью доверяют ИИ и уверены, что он может объективно оценить опыт и навыки.

При этом каждый четвертый (25%) уверен, что в процессе трудоустройства можно и нужно соблюдать баланс между технологиями и участием специалистов. Так, 39% опрошенных уверены, что человеческий фактор слишком важен в выборе подходящего кандидата и исключать его нельзя. Окончательные решения, по их мнению, все равно должны оставаться за специалистами по подбору. А 38% считают, что ИИ может выполнит роль рекрутера только технически и только на первом этапе отбора.

«Большинство опрошенных справедливо считают, что в эффективном найме важен баланс между технологиями и участием человека. Искусственный интеллект не заменяет рекрутера, а усиливает его: автоматизирует до 70% рутинных задач - от сортировки резюме до планирования интервью - и помогает сократить время закрытия вакансий в среднем на 30%. Это позволяет сосредоточиться на действительно важных аспектах — оценке мотивации, культурного соответствия и принятии финальных решений», – отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

С помощью ИИ будет ускорен процесс отбора резюме, а выбранные кандидаты будут более точно соответствовать требованиям вакансии. Благодаря алгоритмам будут расширяться аудитории поиска и привлекаться квалифицированные специалисты. Для соискателей, в свою очередь, на «Авито Работе» уже внедрена и работает функция на базе ИИ, позволяющая создать резюме буквально за 30-40 секунд.

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