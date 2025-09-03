Google спасен от расчленения. Продавать Chrome и Android не придется

Решением суда Google может не продавать браузер Chrome и ОС Android. Расчленение компании грозило после признания ее нарушителем антимонопольного законодательства. Корпорация отделалась требованием делиться с конкурентами данными. Соглашаться или нет, она еще подумает.



Победа Google в американском суде

Технологический гигант Google одержал победу битве с антимонопольными органами США, пишет Reuters. Суд в Вашингтоне обязал корпорацию делиться данными с конкурентами в сфере онлайн-поиска, но постановил, что ей не придется продавать свой браузер Chrome. Она может также сохранить за собой свою операционную систему Android.

Американские антимонопольные органы обдумывают свои дальнейшие шаги, заявила помощник генерального прокурора Гейл Слейтер (Gail Slater).

В 2024 г. Google была признана нарушителем антимонопольного законодательства, незаконно монополизировавшим рынок онлайн-поиска. Среди мер, которые ей грозили, называлось принудительное разделение материнской компании Alphabet на несколько независимых частей.

Aiartgenerator Google разрешили остаться монополистом на рынке интернет-поиска

В ходе разбирательства было установлено, что Google добилась доминирующего положения на рынке за счет выплаты огромных сумм крупнейшим поставщикам смартфонов и компьютеров, в частности, Apple и Samsung, в обмен на использование Chrome в выпускаемых устройствах в качестве поисковой системы по умолчанию.

В апреле 2025 г. CNews писал, что Google признана монополистом на рынке рекламы США и суд может потребовать продажи ее ИТ-сервиса Google Ad Manager.

Плата за спасение от раздела

Обмен данными с конкурентами усилит конкурентов рекламного бизнеса Google, но спасение от необходимости продавать Chrome или Android успокоит инвесторов. Акции Alphabet уже выросли на 7,2% на фоне информации о вынесенном судебном решении.

Требования по обмену данными представляют для Google конкурентный риск, но скажутся не сразу, полагает аналитик Дипак Мативанан (Deepak Mathivanan): «Потребителям потребуется больше времени, чтобы принять эти новые возможности».

В Google «обеспокоены» тем, что обмен данными «повлияет на пользователей и их конфиденциальность» и намерены «внимательно изучить это решение», заявили представители компании.

Антимонопольные претензии к американских ИТ-гигантам

Антимонопольные структуры правительства США обратили свое внимание на американских технологических гигантов достаточно давно. Так, в 2020 г. регуляторы подали иски к Apple и Meta*, обвинив эти компании в установлении незаконной монополии. Разговоры о необходимости «отобрать» рекламный бизнес у Google также ведутся по меньшей мере с 2020 г.

В 2004 г., завершилось разбирательство между властями США и Microsoft. Стороны достигли соглашения, согласно которому корпорация была вынуждена открыть некоторые API и протоколы, используемые в ее фирменной ОС Windows. Поводом для обращения в суд стала монополизация Internet Explorer рынка браузеров за счет интеграции браузера в Windows.

В тоже время американский президент Дональд Трамп (Donald Trump), как писал ТАСС в августе 2025 г., пообещал повышать пошлины и вводить ограничения на поставки чипов в страны, которые будут притеснять технологические компании США: «Я буду противостоять государствам, которые нападают на наши невероятные американские технологические компании. Налоги на цифровые технологии, законы о цифровых услугах и регулирование цифровых рынков - все это направлено на нанесение ущерба американским технологиям и их дискриминацию».

* Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена на территории страны.