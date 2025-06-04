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TData и «Группа Астра» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData и «Группа Астра» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Цель партнерства — развитие технологической кооперации и продвижение российских решений в области работы с данными и инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Стороны будут совместно работать над обеспечением совместимости продуктов TData (RT.ClusterManager, RT.WideStore, RT.Warehouse, RT.Streaming, RT.DataLake, RT.MDM) с операционной системой Astra Linux и другими решениями «Группы Астра». Кроме того, партнеры планируют запуск совместных проектов в области цифровых технологий, обмен экспертизой, а также участие в отраслевых мероприятиях и совместные маркетинговые активности.

Соглашение предполагает долгосрочное сотрудничество, направленное на усиление позиций обеих компаний в области импортонезависимого программного обеспечения, повышение технологической устойчивости клиентов и развитие цифровой экосистемы на базе отечественного ПО.

«Мы уверены, что объединение нашей экспертизы в области хранения и обработки данных для целей аналитики с возможностями лидера рынка отечественного инфраструктурного ПО откроет новые возможности для наших клиентов. Совместимость наших продуктов — это не только технологическое, но и идеологическое решение: мы делаем ставку на развитие независимых цифровых экосистем в интересах российского бизнеса, особенно на фоне растущих потребностей в импортонезависимом ПО», — сказал Станислав Лазуков, генеральный директор Tdata.

«Подтверждение работоспособности TData с ОС Astra Linux – это важная новость для компаний, которые переходят на импортонезависимые технологии, стремятся нарастить скорость и качество управления данными и оптимизировать затраты. Применение обоих продуктов в едином ИТ-контуре позволяет обеспечить безопасность информации, внедрить ее потоковую обработку и быстро принимать стратегические решения на основе оперативной аналитики и разнообразных отчетов. TData легко интегрируется с защищенной ОС, а ее параметры настраиваются автоматически, что уменьшает нагрузку на администраторов», — отметил Николай Прянишников, главный коммерческий директор «Группы Астра».

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