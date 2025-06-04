R-Style Softlab и «Агропромцифра» подписали соглашение о партнерстве

R-Style Softlab, компания-разработчик ПО для финансовой сферы и системный интегратор, и компания «Агропромцифра» подписали соглашение о технологическом партнерстве. Соглашение о сотрудничестве направлено на реализацию совместных проектов по цифровизации агропромышленного сектора и развитие экосистемы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Подписи под документом поставили коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова и заместитель генерального директора по развитию АО «Агропромцифра» Анастасия Вяликова.

Коммерческий директор R-Style Softlab Анастасия Строкова: «Сотрудничество с таким крупным ИТ-интегратором и центром цифровизации как «Агропромцифра» принесет значительные преимущества нашим клиентам в АПК и откроет новые горизонты для технологического развития участников отрасли».

Заместитель генерального директора по развитию АО «Агропромцифра» Анастасия Вяликова: «Совместные проекты с разработчиком ПО и системным интегратором R-Style Softlab позволят усилить компетенции по импортозамещению и развитию востребованных цифровых решений в агропромышленном комплексе».

Стороны договорились совместно разрабатывать и реализовывать проекты, направленные на обеспечение цифровой трансформации предприятий АПК и перехода их на отечественные программные продукты, а также создавать эффективную систему организации исследований и разработок.