CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Импортонезависимость
|

Продукты НОТА развернут на российской «Ред ОС» от «Ред Софт»

Российский разработчик инфраструктурных программных продуктов «Ред Софт» подписал соглашение о стратегическом партнерстве с вендором НОТА (ИТ-холдинг «Т1»). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

В рамках сотрудничества компании планируют обеспечить совместимость семейства отечественных операционных систем «Ред ОС» с платформой для разработки программного обеспечения «Сфера» и экосистемой продуктов и сервисов в области информационной безопасности «Купол». Соглашение также направлено на совместное продвижение продуктовых решений.

Ранее «Ред Софт» и ИТ-холдинг «Т1» уже реализовали несколько совместных проектов. Так, была подтверждена совместимость операционной системы «Ред ОС» версий 7.3 и 8 с продуктовыми решениями «Т1 Иннотех» (служба каталогов «Эллес» и система управления документами «Осмакс»), и платформы корпоративных коммуникаций Dion с «Ред ОС 7.3».

«Подписание соглашения о сотрудничестве с НОТА является важным шагом в укреплении отечественной ИТ-экосистемы. Мы уверены, что это сотрудничество будет способствовать укреплению технологического суверенитета России и ускорению цифровой трансформации в различных отраслях», — сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

«Партнерство с «Ред Софт» открывает новые возможности для развития отечественных продуктов и расширения их функциональных возможностей. Мы продолжим работу над совместимостью решений НОТА с российской операционной системой «Ред ОС», что увеличит надежность их работы. Уверен, что в тесном сотрудничестве с коллегами мы сможем повысить конкурентоспособность российских ИТ-продуктов», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора НОТА.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

В России появилось мобильное решение для биометрии

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Где хранить все самое ценное в 2025 году? Обзор популярных облачных сервисов

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще