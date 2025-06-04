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«МойОфис» и вендор НОТА объединяют технологии для удобной совместной работы во время видеозвонков

Российская продуктовая компания «МойОфис» и вендор НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Цель партнерства — интеграция решения «Сервер совместного редактирования» (ССР) от «МойОфис» в платформу корпоративных коммуникаций DION от вендора НОТА. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Компании объединят свои компетенции в области разработки ПО и предложат рынку современный инструмент для бизнеса. Благодаря партнерству пользователи платформы DION получат возможность совместно работать над документами прямо во время сессий видеоконференцсвязи.

«Мы регулярно отслеживаем обратную связь по продуктам, чтобы предлагать заказчикам самые актуальные функции. Так, анализ пользовательских запросов в DION показал высокий интерес к встроенным инструментам для совместной работы с документами. Партнерство с «МойОфис» является частью нашей стратегии по трансформации DION в полноценную экосистему для бизнеса, а синергия с лидерами рынка — такими как «МойОфис», ускоряет достижение этой цели», — сказал заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА Антон Спирин.

«Соглашение призвано помочь в решении задач действующих пользователей платформы DION, которым требуются функции совместной работы с документами. Настроенная интеграция позволяет просматривать и редактировать документы сразу в чатах. Это приводит к ускорению процессов в организациях, упрощает взаимодействие с коллегами, а также минимизирует создание дубликатов необходимых файлов», — отметил генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

Стороны договорились о совместной поддержке и дальнейшем развитии интеграции, чтобы решение оставалось удобным и полезным для пользователей.

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