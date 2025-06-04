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MIND Software и «Береста» начнут технологическую интеграцию решений в сфере управления инфраструктурой и защиты данных

Российские компании MIND Software и «Береста» объявили о заключении партнерского соглашения, в рамках которого запланирована глубокая технологическая интеграция решений в области резервного копирования и восстановления данных. Цель сотрудничества — создание совместных программных комплексов для обеспечения полной защиты данных в корпоративных инфраструктурах. Об этом CNews сообщили представители MIND Software.

Ключевым направлением станет интеграция программного комплекса MIND, предназначенного для повышения мобильности и отказоустойчивости объектов виртуальной инфраструктуры с системой резервного копирования и восстановления данных «Береста». Такая связка обеспечит заказчикам бесшовное перемещение рабочих нагрузок, а также их гарантированную защиту от потери и сбоев.

«Наше партнерство с «Береста» откроет новые возможности для клиентов: теперь пользователи смогут реализовать гибкие, безагентские сценарии создания аварийных резервных копий виртуальной инфраструктуры и восстановление из них, вне зависимости от того, какую отечественную платформу они используют», — отметил Георгий Джаноев, коммерческий директор MIND Software.

«Мы видим высокий потенциал в объединении наших решений. Программный комплекс «Береста» отвечает за защиту и восстановление данных, а решение от MIND — за мобильность и масштабируемость инфраструктуры. Совместно мы предлагаем рынку единое решение, которое закрывает сразу несколько ключевых задач цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Ханецкий, заместитель генерального директора, коммерческий директор «Береста».

Партнеры также подтвердили планы по совместной разработке новых программных продуктов, ориентированных на потребности крупных предприятий. Первая волна пилотных проектов стартует во втором полугодии 2025 г.

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