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«МегаФон»: где в Черноземье выросла скорость интернета

«МегаФон» ускорил мобильный интернет в семи районах Воронежской области. Свыше 70 тыс. жителей в Богучарском, Воробьевском, Каменском, Кантемировском, Лискинском, Новоусманском и Россошанском районах смогут до 25% быстрее загружать приложения, обмениваться «тяжелыми» файлами, а также смотреть контент видеохостингов и онлайн-кинотеатров в высоком качестве и без зависаний. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Связисты запустили дополнительный слой LTE в среднечастотном диапазоне. Это позволило оперативно среагировать на увеличение нагрузки на сеть в сельских районах и ускорить мобильный интернет на значимых для жителей территориях.

Скорость передачи данных выросла в селе Бабяково, которое находится в 30 минутах от центра Воронежа. Здесь расположен ипподром, где проходят тренировки спортсменов и юных наездников, а также соревнования по конному спорту. Сюда приезжают, чтобы своими глазами увидеть лошадей орловской рысистой породы. Ежедневный трафик в районе комплекса уже превышает объем данных, сравнимый с 60 тыс. минут видеозвонков в мессенджерах.

Новое качество мобильного интернета стало доступно жителям села Новая Усмань и поселка Отрадное, несколько лет назад признанного самым красивым населенным пунктом Воронежской области. С начала 2025 г. здесь наблюдается рост передачи данных на 15% и 34% соответственно.

В число локаций, где инженеры «МегаФона» провели модернизацию сети, вошло село Ермоловка. В населенном пункте находится популярный среди жителей Лискинского района памятник природы «Явленный колодец», вода из которого считается целебной. Инфраструктурные работы затронули также населенные пункты Воробьевка, Дегтярное, Дьяченково, Евстратовка, Каменка и Кантемировка.

«С начала года интернет-трафик в воронежских селах увеличился в среднем на четверть. При этом есть поселения, где объем потребления услуг повышается в разы – например, в Воробьевке этот показатель вырос более чем в 2 раза. Наша задача спрогнозировать такие всплески нагрузки на телеком-инфраструктуру и обеспечить для гостей и местных жителей комфортную скорость мобильного выхода в сеть», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

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