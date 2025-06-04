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К 12 июня Caviar выпустил коллекцию iPhone «Великие люди России»

Российский бренд Caviar представил лимитированную коллекцию «Великие Люди России». В ней объединены образы трёх личностей, которые повлияли на имидж России на мировой арене: Петр I, Юрий Гагарин и Владимир Путин. Серия доступна для предзаказа на iPhone 17. Об этом CNews сообщили представители Caviar.

«Владимир Путин. Гарант суверенитета и силы России». Модель, созданная в знак уважения к лидеру, чье имя стало символом национального единства. Черный титан с геометричным силуэтом, покрытие из золота и вставки из крокодиловой кожи подчеркивают статус и точность образа. На задней панели — флаг России, сделанный из ювелирной эмали, и факсимиле подписи Президента. Центральный элемент — объёмный золотой профиль Владимира Путина, покрытый двойным слоем 24-каратного золота.

«Юрий Гагарин. Первый в космосе». Смартфон, вдохновленный подвигом первого человека, покорившего космос. Дизайн оформлен в космическом стиле: гравировка орбитальных линий, знаменитое «Поехали!», портрет Гагарина и флаг СССР, созданный при помощи ювелирной эмали. Корпус выполнен из авиационного титана с чёрным PVD-покрытием — материал, используемый в космической индустрии. Эта модель о вере в невозможное, технологический трибьют подвигу, изменившему ход истории.

«Петр Великий. Архитектор империи». Посвящен реформатору, стратегу и императору, открывшему России путь в Европу. Дизайн навеян эстетикой петровских времен: узоры, вдохновленные Петергофом, военно-морская символика и образ двуглавого орла. Мастера Caviar переосмыслили образ монеты 1721 г., чтобы поместить ее в дизайн кастомного iPhone. Цвета Андреевского флага, крокодиловая кожа и редкие материалы придают модели имперскую величественность.

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К 12 июня Caviar выпустил коллекцию iPhone «Великие люди России»

В комплект входят фирменная интерактивная упаковка с мини-дисплеем, воспроизводящим видео-сообщение при открытии, эксклюзивная монета Caviar и ключ для футляра. Монета покрыта золотом 999 пробы и отсылает к тематике оформления устройства.

Коллекция «Великие Люди России» выпущена ограниченным тиражом – каждое устройство представлено в количестве 23 экземпляров. Число символизирует количество лет празднования Дня России начиная с 2002, когда праздник окончательно закрепился в современном варианте. Смартфон можно заказать на iPhone 16, также доступен предзаказ на iPhone 17 Pro/Pro Max.

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