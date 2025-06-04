CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии» планируют совместно развивать цифровые решения в нефтегазовой отрасли

ИТ-холдинг «Т1» и «Транснефть – Технологии», ключевой центр ИТ-компетенций «Транснефти», заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет долгосрочное сотрудничество в области разработки, внедрения и продвижения отечественных информационных технологий для топливно-энергетического комплекса.

Соглашение направлено на создание и продвижение совместных решений на базе ИТ-продуктов «Транснефти» и ИТ-холдинга «Т1». Партнеры планируют реализовывать совместные проекты, развивать и поддерживать цифровые разработки на рынках России и зарубежья.

«Подписанное соглашение с «Транснефть – Технологии» — это важный шаг в укреплении технологической независимости. Объединяя наши компетенции, мы создаем решения, которые не только замещают зарубежные аналоги, но и обеспечивают бизнесу новые возможности для цифровой трансформации», — отметил Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1».

«В сферах, где мы обладаем высокими компетенциями, мы стремимся создавать возможности не только для себя, но и для других компаний. С учетом именно этого подхода разработано несколько индустриальных ИТ-продуктов, которые воплощают в себе десятилетия накопленной промышленной экспертизы. Для того, чтобы и далее иметь возможность сосредоточиться только на развитии функциональности и усилении преимуществ данных продуктов для нас и компаний отрасли, было принято решение о поиске партнера, который возьмет на себя часть обязанностей по продвижению на рынке», — сказал генеральный директор ООО «Транснефть – Технологии» Дмитрий Дворников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

В России появилось мобильное решение для биометрии

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще