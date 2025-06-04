CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

ГК Softline и Yandex B2B Tech заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и бизнес-группа Yandex B2B Tech стали стратегическими партнерами. В рамках сотрудничества ГК Softline создаст центры компетенций по продуктам Yandex B2B Tech. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Команда Softline будет заниматься продажами, внедрением и поддержкой технологий Yandex B2B Tech в ряде направлений — облачные сервисы, анализ данных, информационная безопасность, машинное обучение, решения для совместной работы, корпоративный браузер. Соответствующее соглашение заключено в соответствии со стратегией группы компаний по развитию продуктов российских ИТ-производителей.

Партнерство ГК Softline и Yandex B2B Tech будет направлено на реализацию совместных проектов для заказчиков в разных регионах России. Стороны рассматривают потенциал для создания совместных решений на базе технологий «Яндекса» и внедрение сервисов ИИ в продукты компании SL Soft (входит в ГК Softline).

«Эффективная и удобная дистрибуция продуктов — ключевой приоритет Yandex B2B Tech как технологического вендора. Помочь в этом может опытный партнер, такой как ГК Softline. Команда Softline много лет сотрудничает с «Яндекс» по разным направлениям и сформировала глубокие компетенции по нашим бизнес-продуктам — Yandex Cloud, Яндекс 360, корпоративному браузеру и другим. Наличие партнера, который охватывает весь спектр наших технологий, значительно упрощает их внедрение: клиенты получают кросс-продуктовые решения без необходимости работать с множеством подрядчиков. Это ускоряет интеграцию и расширяет возможности наших заказчиков», — сказала Екатерина Звонкова, коммерческий директор Yandex B2B Tech.

«Мы рады видеть, как расширяется наше партнерство с «Яндексом», принося все больше пользы российскому бизнесу. Включение решений Yandex B2B Tech в наш продуктовый портфель откроет любым клиентам — от стартапов до корпораций — новые возможности для решения самых разнообразных задач. Заказчики получат сокращение затрат за счет предложения им специальных тарифов, а также готовые интеграции наших решений с сервисами «Яндекса» и приоритетную техподдержку. Важно отметить, что доступны разные модели предоставления сервисов Yandex B2B Tech: как в облаке (XaaS или через API), так и на собственных серверах (on-premise)», — отметил Владимир Лавров, генеральный директор ГК Softline.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

В России появилось мобильное решение для биометрии

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще