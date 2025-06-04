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АЛРОСА и IVA Technologies заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

Алмазодобывающая компания АЛРОСА и российский разработчик IVA Technologies объявили о сотрудничестве с целью повышения уровня технологической независимости и обеспечения информационной безопасности. Соглашение подписали директор по информационным технологиям АЛРОСА Вадим Желтухин и генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

В рамках комплексного перехода на отечественное ПО в АЛРОСА состоится замещение иностранных средств коммуникаций на российские решения от IVA Technologies. Внедрение платформы унифицированных коммуникаций IVA MCU со встроенным мессенджером будет направлено на создание единого коммуникационного пространства и обеспечение высокого уровня безопасности, предъявляемого к АЛРОСА, которая является субъектом критической информационной инфраструктуры. Также одним из ключевых факторов сотрудничества является совместимость продуктов IVA Technologies с отечественными решениями в области информационной безопасности, операционными системами и программным обеспечением.

Импортозамещение средств коммуникации позволит сотрудникам компании проводить совещания, вебинары и другие онлайн-мероприятия, а также общаться в корпоративном мессенджере с использованием широкого функционала российской разработки. Кроме того, в дальнейшем планируется создать кластер на базе программного обеспечения IVA SBC, который будет фильтровать нежелательный трафик, предотвращая угрозы кибератак.

«Сотрудничество с IVA Technologies открывает новые горизонты для повышения эффективности и безопасности нашей работы. Партнерство является важным шагом в процессе импортозамещения в алмазодобывающей компании. Оно поможет оптимизировать внутренние коммуникации и улучшить взаимодействие между командами. Особенно важно, что в IVA уделяется особое внимание требованиям информационной безопасности, направленным на обеспечение сохранности данных и конфиденциальности информации, безопасное проведение внутрикорпоративных видеоконференций», – сказал директор по информационным технологиям Вадим Желтухин.

«Мы гордимся возможностью работать с АЛРОСА – мировым лидером по объему добычи и запасов алмазов. IVA Technologies готова предложить свои инновационные разработки для развития российской ИТ-отрасли и достижения технологической независимости отечественных компаний. Это сотрудничество будет способствовать росту качества и технологичности продукции, а также станет важным шагом в обеспечении надежности и безопасности деловых коммуникаций в АЛРОСА, что особенно актуально в условиях внешней конъюнктуры», – сказал генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский.

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