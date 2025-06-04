«Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» запускают ИТ-решение для системы «Безопасный город»

Группа компаний «Аквариус», «Ред Софт» и «Нетрис» представили новый программно-аппаратный комплекс (ПАК) для систем интеллектуального видеонаблюдения в рамках федеральной программы «Безопасный город». Он ориентирован на организации, обеспечивающие безопасность городской среды, объектов критической инфраструктуры и муниципальных учреждений.

В рамках проекта завершена проверка совместимости новой версии локального видеорегистратора ITX 2.2 от «Нетрис» и отечественной операционной системы «Ред ОС». Решение предназначено для установки на отдельных объектах с ограниченным числом IP-камер и может применяться в условиях, где требуется отказоустойчивость, независимость от внешних сервисов и высокая защищённость данных.

Данное решение предназначено для повышения уровня безопасности и оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации в городе и вносит весомый вклад в улучшение качества жизни граждан. Оно обеспечивает надежный мониторинг общественных пространств и эффективное управление городскими ресурсами, способствуя созданию безопасной и комфортной городской среды.

Разрабатываемые программно-аппаратные комплексы строятся на платформе видеонаблюдения «Нетрис», аппаратной базе «Аквариус» и программном обеспечении «Ред Софт», предназначенном для управления всем комплексом. Они поддерживают подключение неограниченного числа видеокамер, в том числе панорамных и мобильных, а также различные модули видеоаналитики. Предусмотрена прямая интеграция с АПК «Безопасный город».

ПАКи будут выпускаться в нескольких конфигурациях для масштабируемого применения в городах, регионах и на предприятиях. Использование единой архитектуры на российском оборудовании и ПО упрощает внедрение, снижает нагрузку на ИТ-службы и соответствует требованиям регуляторов для объектов КИИ.

Разработка и создание программно-аппаратного комплекса систем интеллектуального видеонаблюдения для проекта «Безопасный город» осуществляется в партнерстве ведущих российских ИТ-компаний — «Аквариус», «Нетрис» и «Ред Софт». Сотрудничество объединяет компетенции и экспертизу компаний в области аппаратного обеспечения, разработки программных продуктов и анализа данных.

Комплекс поддерживает расширенные функции видеоаналитики: распознавание лиц, определение пола, возраста и эмоций, выявление скоплений людей, контроль направления движения, детекцию оставленных предметов, задымления и огня в реальном времени.