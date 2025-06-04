Ainergy и ITGlobal.com заключили стратегическое партнерство с целью продвижения ИИ-решений для бизнеса

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, и разработчик ИИ BPA-платформы для автоматизации бизнес-процессов Ainergy заключили стратегическое партнерское соглашение. Цель сотрудничества — расширение портфеля передовых ИИ-продуктов и сервисов, доступных клиентам ITGlobal.com, и обеспечение организаций инструментами для повышения операционной эффективности и снижения издержек. Об этом CNews сообщили представители Ainergy.

Компании планируют совместную разработку и внедрение проектов в сфере автоматизации управления инцидентами и прогнозной аналитики. Важным направлением станет интеграция искусственного интеллекта в существующие корпоративные системы заказчиков.

«Партнерство с Ainergy открывает новые возможности для наших клиентов по всему миру. Теперь портфель продуктов интегратора включает мощную и гибкую ИИ-платформу, которая позволяет быстро создавать и кастомизировать решения под конкретные задачи бизнеса. Использование технологий на базе генеративных сетей значительно сокращают операционные расходы компаний и высвобождают до 40% рабочего времени специалистов, что доказывает эффективность ИИ в современных реалиях», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

AI BPA Ainergy — это платформа бизнес-автоматизации, использующая генеративные нейросетевые модели и машинное обучение. Платформа предлагает интеллектуальных ассистентов для обработки запросов, генерации документов и анализа данных. Система обеспечивает автоматическое распознавание и структурирование документов, а также транскрибацию аудио и видео. Важным преимуществом решения является наличие готовых коннекторов для интеграции с популярными корпоративными системами, включая ITSM, CRM и ERP. Благодаря визуальному конструированию процессов Ainergy позволяет создавать сложные автоматизации без глубокого программирования. Платформа поддерживает как облачные, так и локальные варианты развертывания, что обеспечивает гибкость при работе с данными разной степени конфиденциальности.

«Мы гордимся тем, что к нашей платформе проявил интерес такой лидер рынка, как ITGlobal.com. Это партнерство — важное подтверждение зрелости и масштабируемости технологий Ainergy для решения комплексных задач крупного бизнеса. Наши решения уже показали значимый экономический эффект у клиентов. Совместно с ITGlobal.com мы сможем предложить рынку готовые, проверенные ИИ-инструменты, интегрированные в существующий ИТ-ландшафт компаний», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.