CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Ainergy и ITGlobal.com заключили стратегическое партнерство с целью продвижения ИИ-решений для бизнеса

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITGlobal.com, входит в корпорацию ITG, и разработчик ИИ BPA-платформы для автоматизации бизнес-процессов Ainergy заключили стратегическое партнерское соглашение. Цель сотрудничества — расширение портфеля передовых ИИ-продуктов и сервисов, доступных клиентам ITGlobal.com, и обеспечение организаций инструментами для повышения операционной эффективности и снижения издержек. Об этом CNews сообщили представители Ainergy.

Компании планируют совместную разработку и внедрение проектов в сфере автоматизации управления инцидентами и прогнозной аналитики. Важным направлением станет интеграция искусственного интеллекта в существующие корпоративные системы заказчиков.

«Партнерство с Ainergy открывает новые возможности для наших клиентов по всему миру. Теперь портфель продуктов интегратора включает мощную и гибкую ИИ-платформу, которая позволяет быстро создавать и кастомизировать решения под конкретные задачи бизнеса. Использование технологий на базе генеративных сетей значительно сокращают операционные расходы компаний и высвобождают до 40% рабочего времени специалистов, что доказывает эффективность ИИ в современных реалиях», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITGlobal.com.

AI BPA Ainergy — это платформа бизнес-автоматизации, использующая генеративные нейросетевые модели и машинное обучение. Платформа предлагает интеллектуальных ассистентов для обработки запросов, генерации документов и анализа данных. Система обеспечивает автоматическое распознавание и структурирование документов, а также транскрибацию аудио и видео. Важным преимуществом решения является наличие готовых коннекторов для интеграции с популярными корпоративными системами, включая ITSM, CRM и ERP. Благодаря визуальному конструированию процессов Ainergy позволяет создавать сложные автоматизации без глубокого программирования. Платформа поддерживает как облачные, так и локальные варианты развертывания, что обеспечивает гибкость при работе с данными разной степени конфиденциальности.

«Мы гордимся тем, что к нашей платформе проявил интерес такой лидер рынка, как ITGlobal.com. Это партнерство — важное подтверждение зрелости и масштабируемости технологий Ainergy для решения комплексных задач крупного бизнеса. Наши решения уже показали значимый экономический эффект у клиентов. Совместно с ITGlobal.com мы сможем предложить рынку готовые, проверенные ИИ-инструменты, интегрированные в существующий ИТ-ландшафт компаний», — отметил Владимир Молодык, генеральный директор Ainergy.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

В России появилось мобильное решение для биометрии

Технологии будущего: за качество строительства ответит искусственный интеллект

Армия США будет хранить секретные документы в облаке Google

Яков Гродзенский, ГК «Черноголовка»: Коробочный сканер уязвимостей от Security Vision быстро устанавливается и не требует длительной настройки

Yadro отшлифует цифровые процессы алмазодобывающей компании

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще