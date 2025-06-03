Xenium X175 — надежный мобильный телефон с рекордной автономностью и высокими стандартами безопасности

Компания «Сангфей СЕС Электроникс Рус», эксклюзивный дистрибьютор мобильных телефонов Xenium в России, анонсировала Xenium X175. Компактная и надежная новинка подойдет пользователям, которым необходимы максимальная автономность, простота и отсутствие определенных функций согласно требованиям безопасности. Например, военнослужащим и сотрудникам предприятий с допуском к корпоративной тайне. Об этом CNews сообщили представители «Сангфей СЕС Электроникс Рус».

Телефон выполнен в классическом корпусе моноблок. Дисплей 1,77” с TFT-матрицей и разрешением 128×160 пикселей обеспечивает четкость отображаемой информации. А благодаря поддержке двух mini-SIM-карт в режиме ожидания можно легко разграничивать рабочие и личные контакты или комбинировать тарифы разных операторов.

Встроенный аккумулятор емкостью 1700 мАч обеспечивает до 56 дней в режиме ожидания и до 18 часов в режиме разговора. Это отличное решение для длительных поездок и долгой работы вдали от источников питания. Более того, для подключения к зарядному устройству используется современный разъем Type-C, что повышает удобство в повседневном использовании.

Xenium X175 не оснащен модулем Bluetooth, камерой или интернет-доступом, в телефоне также нет слота для карт памяти. Встроенные функции включают FM-радио, будильник, календарь, калькулятор и удобную телефонную книгу. В модели отсутствует любое другое предустановленное ПО в полном соответствии с положениями Федерального закона № 76-ФЗ.

Компактные габариты (118,3×53×15 мм) и небольшой вес (93 г) делают модель особенно комфортной при ношении. Xenium X175 поставляется в лаконичном черном цвете. Комплект поставки включает также аккумуляторную батарею, зарядное устройство, инструкцию на русском языке и гарантийный талон. Рекомендованная розничная цена — 1,89 тыс. руб.