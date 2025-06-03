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В платформе DION появится возможность редактировать документы во время видеозвонков

Вендор отечественного ПО НОТА (ИТ-холдинг «Т1») и российский разработчик офисного программного обеспечения «Р7-Офис» подписали меморандум о технологическом партнерстве. Соглашение предполагает возможность использовать инструменты «Р7-Офис» для совместного редактирования документов в ходе видеоконференцсвязи на платформе корпоративных коммуникаций DION. Об этом CNews сообщили представители вендора НОТА.

По данным Интерфакса, за последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат работы, выросло почти в 7,5 раз. В условиях растущей потребности в инструментах для дистанционной работы внедрение офисных редакторов в платформу DION становится особенно актуальным. Выбор пал на отечественный офисный пакет «Р7-Офис», представляющий собой альтернативу известным зарубежным аналогам.

Разработчики DION провели интеграцию, обеспечив возможность совместного редактирования текстовых документов, электронных таблиц и презентаций непосредственно во время видеоконференций. Новый функционал существенно увеличивает количество сценариев использования решения, повышает гибкость системы и позволяет пользователям более эффективно использовать свое рабочее время.

«Подписание меморандума о технологическом сотрудничестве — это важный шаг в развитии платформы DION, направленный на повышение удобства пользователей и решение задач корпоративных клиентов. По итогам реализации функционала можно будет легко обмениваться документами и редактировать их в режиме реального времени прямо во время звонка. Это сделает совместную работу еще удобнее, ускорит процесс внесения изменений и принятия решений, не прерывая видеосвязь», — отметил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса НОТА.

«Интеграция редакторов «Р7-Офис» в платформу DION — это возможность предложить привычный пользователю зарубежного офисного ПО спектр возможностей по работе с документами, обеспечивая при этом высокий уровень совместимости с уже имеющимися в корпоративных информационных системах документами. Оно полностью адаптировано под нужды отечественных компаний, а это важно в условиях импортозамещения. Синергия этих решений позволит предложить рынку конкурентоспособный продукт, отвечающий современным требованиям к корпоративным коммуникациям и работе с офисными документами», — сказал Виталий Шаев, руководитель центра компетенций «Р7-Офис».

Функционал редакторов «Р7-Офис» станет доступен пользователям DION при подключении специального тарифа. В дальнейшем компании планируют развивать сотрудничество, улучшая совместимость продуктов и расширяя спектр возможностей для клиентов.

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