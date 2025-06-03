CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

«Содис Лаб» и The CAD Academy будут совместно продвигать решения для цифровизации строительства

«Содис Лаб» и The CAD Academy заключили соглашение о стратегическом партнерстве с целью продвижения в странах Центральной Азии ИТ-решений на базе BIM и цифровых двойников для управления проектированием, строительством, мониторингом и эксплуатацией объектов. Об этом CNews сообщили представители «Содис Лаб».

В рамках сотрудничества компания «Содис Лаб» предоставит технологическую экспертизу и передовые разработки в области цифровизации строительных и эксплуатационных процессов. Компания The CAD Academy обеспечит внедрение решений с использованием лучших консалтинговых практик, опираясь на многолетний опыт реализации проектов в регионе.

Объединение усилий двух компаний позволит строительным и эксплуатирующим компаниям Центральной Азии получить доступ к инструментам цифрового моделирования, управления строительными данными и реализации проектов с использованием BIM-технологий.

«Содис Лаб» – компания в области цифрового управления строительными проектами, чьи решения уже доказали свою эффективность на инфраструктурных объектах, в числе которых СЗ «Стадион «Спартак», сеть гипермаркетов «Глобус», «Синара-Девелопмент», Asterus, «Строй Техно Инженеринг», «Сколково» и др.

The CAD Academy – системный интегратор в сфере оптимизации и автоматизации бизнес-процессов в проектировании, строительстве и эксплуатации обеспечивающий подготовку квалифицированных специалистов.

Андрей Шахраманьян, генеральный директор «Содис Лаб»: «Партнерство с The CAD Academy – это значимый шаг в развитии цифровых технологий в строительной отрасли Казахстана и других стран Центральной Азии. Мы объединяем инновационные BIM-технологии и опыт создания цифровых двойников с региональной экспертизой наших партнеров. Это позволит компаниям эффективнее управлять жизненным циклом объектов – от проектирования до эксплуатации. Наши решения уже зарекомендовали себя в крупных проектах в России, и теперь мы готовы вывести их на рынок Центральной Азии».

Ибрагим Ушурбакиев, коммерческий директор The CAD Academy: «Запуск партнерской инициативы «Содис Лаб» и The CAD Academy знаменует новый этап цифровой трансформации строительной отрасли региона. Доступ к передовым технологиям и экспертным знаниям позволит строительным и эксплуатирующим компаниям не только повысить свою конкурентоспособность, но и ускорить переход к интеллектуальному управлению объектами инфраструктуры. Мы наблюдаем устойчивый рост интереса к современным решениям в области управления строительством и эксплуатацией. Благодаря партнерству мы сможем предложить рынку проверенные, эффективные технологии».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Савушкин, «Яндекс»: Рекомендательные системы моделируют поведение людей

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще