CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

Sitronics KT расширила функциональность цифровой платформы управления территорией системой мониторинга уличного освещения

ИТ-разработчик решений для государства и бизнеса Sitronics KT (входит в Sitronics Group) доработал систему мониторинга уличного освещения в рамках цифровой платформы управления территорией. Теперь система в автоматическом режиме оценивает исправность фонарей, фиксирует отклонения опор и передает данные для оперативного реагирования. Для этого специально оборудованный автомобиль с мобильным видеокомплексом проезжает по городским улицам, фиксируя видеопоток, искусственный интеллект в реальном времени анализирует изображение и определяет горит фонарь или нет (исправность освещения) и наклон опоры - угол отклонения от нормы для предотвращения аварийных ситуаций.

Данные автоматически загружаются в подсистему и становятся основой для автоматизированного формирования отчетов и заданий для служб эксплуатации.

«Теперь не нужно отправлять дежурную бригаду из специалистов коммунальной службы и администрации населенного пункта в вечернее время для контроля освещения. Технология видеонаблюдения в комплексе с искусственным интеллектом делают это автоматизировано и в разы быстрее. Система сразу отмечает неисправные фонари и опасные опоры», – сказал директор по информационным системам Sitronics KT Алексей Рябов.

Он отметил, что в числе преимуществ, которые открывает перед пользователями система – сокращение затрат на ручном мониторинге и переход к превентивному управлению инфраструктурой, так как аварийные службы будут успевать получить информацию о неисправностях до того, как они приведут к аварии.

Компания уже внедряет новую функциональность цифровой платформы управления территорией в муниципалитетах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Западные СМИ: Смартфоны из Северной Кореи каждые пять минут делают проверочные скриншоты и сами цензурируют новости

Максим Бычков, «Бургер Кинг»: Главным итогом внедрения новой СЭД стало ускорение time to market

Россияне создали первую отечественную базовую станцию 5G

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Показать еще

Наука

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад
Показать еще