«Системный софт» помог компании Neoflex перейти в виртуальный офис «Яндекс 360»

Компания «Системный софт» реализовала проект по переводу компании Neoflex в виртуальный офис «Яндекс 360». Компания получила единое решение для коммуникаций и совместной работы, повысила эффективность взаимодействия проектных команд и оптимизировала расходы за счет отказа от использования нескольких разрозненных сервисов. Об этом CNews сообщили представители компании «Системный софт».

Neoflex — компания из области заказной разработки программного обеспечения, с 2005 г. создающая ИТ-платформы для цифровой трансформации бизнеса. В компании работают более 1400 сотрудников в восьми городах России, в том числе удаленно.

Компании требовалось решение для обеспечения стабильной корпоративной коммуникации: видеоконференций, мессенджеров и сервисов совместной работы. Прежняя система не соответствовала требованиям бизнеса, что стало причиной обращения в «Системный софт» для подбора и внедрения новой платформы.

Эксперты «Системного софта» предложили рассмотреть облачные сервисы как более гибкий и масштабируемый вариант по сравнению с локальными решениями. На основании анализа потребностей заказчика был проведен сравнительный тест нескольких российских решений. В результате Neoflex выбрал «Яндекс 360».

Виртуальный офис «Яндекс 360» включает в себя набор сервисов для совместной работы и общения в закрытом контуре организации: «Почта», «Диск», «Телемост», «Трекер», «Документы», «Мессенджер», «Рассылки», «Заметки», «Вики», «Формы», «Календарь» и «Доски». Эти инструменты позволяют вести переписку, планировать время, проводить видеовстречи, совместно работать над файлами и контролировать выполнение задач. Дата-центры «Яндекс 360» расположены в России, что обеспечивает защиту данных и соответствие законодательству, а реализованные технологии единого входа, многофакторной аутентификации и аудитлоги для контроля доступа к данным, обеспечивают высокий уровень защиты корпоративной информации.

Проект реализован за месяц без сбоев и простоев в работе Neoflex. Компания получила единую платформу для коммуникаций и совместной работы, что повысило эффективность взаимодействия проектных команд и позволило оптимизировать расходы за счет отказа от использования нескольких разрозненных сервисов.

«Для нас было важно найти надежное решение, которое обеспечит стабильную коммуникацию и совместную работу сотрудников в разных городах. Благодаря профессиональной поддержке команды «Системного софта» мы успешно перешли на «Яндекс 360» — единую платформу, отвечающую всем нашим требованиям по функциональности, безопасности и удобству. Проект был реализован оперативно и без сбоев, за что мы благодарим наших партнеров», — сказал Александр Елькин, технический директор Neoflex.

«Реализация проекта для Neoflex стала для нас важным этапом — мы помогли крупному игроку ИТ-рынка перейти на современную, безопасную и единую платформу коммуникаций. Благодаря слаженной работе нашей команды и открытому диалогу с заказчиком, переход на "Яндекс 360" прошел без сбоев. В результате сотрудники Neoflex получили эффективный инструмент для совместной работы. Благодаря вовлечению со стороны заказчика нам удалось вместе достичь отличного результата», — сказал Тайфур Касеев, руководитель направления облачных сервисов «Системный софт».