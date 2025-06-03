«МойОфис», «Крайон» и Yandex Cloud создают SaaS-экосистему для российского бизнеса

Российская продуктовая компания «МойОфис», интегратор технологических решений для цифровой трансформации бизнеса компания «Крайон» и облачная платформа Yandex Cloud заключили партнерство. Теперь линейка продуктов «МойОфис» станет доступна всем заказчикам по SaaS-модели на платформе Yandex Cloud. Первым проектом в рамках сотрудничества станет предложение рынку корпоративного мессенджера Squadus. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

«Крайон» выступает ключевым партнером проекта, отвечающим за техническую интеграцию решения и организацию первых пилотных внедрений. Облачная платформа Yandex Cloud предоставляет ИТ-инфраструктуру и оптимальные условия для трансформации локальных решений в облако. «МойОфис» и «Крайон» совместно займутся адаптацией продуктов для работы в Yandex Cloud, предложив пользователям гибкие условия подписки.

Совместными усилиями компании намерены создать экосистему цифровых продуктов, способную удовлетворить потребности российского бизнеса в устойчивом развитии, автоматизации процессов и повышении операционной эффективности. Инициатива откроет предприятиями доступ к современным, надежным и простым в использовании решениям.

«Сотрудничество между ведущими игроками российского ИТ-рынка является важным условием для развития и продвижения конкурентоспособных отечественных цифровых решений. Партнерство «МойОфис» с компаниями "Крайон" и Yandex Cloud позволит нам получить синергетический эффект, который ускорит переход российского бизнеса на новые комплексные, масштабируемые, гибкие и безопасные офисные ИТ-решения, отвечающие потребностям заказчиков в условиях цифровой трансформации», — сказал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

«Мы уверены, что только в сотрудничестве и обмене опытом рождаются действительно эффективные решения. Вместе с Мой Офис и Yandex Cloud мы создаем высокотехнологичный, надежный и удобный продукт, который будет решать реальные задачи бизнеса. И мы рады помогать нашим партнерам в его популяризации на российском рынке», — отметил генеральный директор компании «Крайон» Вадим Юн.

«Мы стремимся сделать востребованные ИТ-решения доступнее и предлагать разные и гибкие модели поставки. Доступность продуктов «МойОфис» в облаке даст заказчикам больше возможности для быстрого и безопасного развертывания и масштабирования. Внедрение и интеграцию мы доверяем нашему опытному партнеру «Крайон», который отлично зарекомендовал себя в реализации подобных проектов для бизнеса», — сказал генеральный директор Yandex Cloud (входит в Yandex B2B Tech) Григорий Атрепьев.