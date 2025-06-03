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«МойОфис» и «Открытая мобильная платформа» договорились о совместном развитии программного обеспечения

«МойОфис», российская продуктовая компания, и «Открытая мобильная платформа», компания-разработчик мобильной ОС Аврора, подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «МойОфис».

Документ закрепляет намерение сторон совместно развивать интеграцию офисных решений «МойОфис» в программные платформы «Открытой мобильной платформы», включая ОС «Аврора» и «Аврора Центр». Сотрудничество направлено на расширение функциональности обеих экосистем за счет глубокой интеграции продуктов «МойОфис», что позволит повысить технологическую независимость и эффективности пользовательских процессов. Это позволит пользователям платформ «Открытой мобильной платформы» работать с современными офисными инструментами без необходимости использования стороннего ПО.

Меморандум станет логичным продолжением совместной активности компаний. В рамках его реализации были проведены работы и созданы мобильные редакторы «МойОфис» под актуальную версию ОС» Аврора». Новое соглашение расширяет возможности взаимодействия компаний в вопросах создания перспективных продуктов.

«МойОфис» обеспечит техническую поддержку и гибкие условия лицензирования, чтобы совместные решения работали стабильно и соответствовали требованиям заказчиков. «Открытая мобильная платформа» со своей стороны будет включать «МойОфис» в свои продукты как рекомендованное офисное ПО и продвигать его среди клиентов, укрепляя позиции российского софта на рынке.

«Партнерство с «МойОфис» позволит удовлетворить растущий спрос на доверенные мобильные программно-аппаратные решения для широкого спектра офисных задач. «МойОфис» зарекомендовал себя на рынке как надежное, проверенное решение для работы с документами, и пользователи ОС Аврора безусловно только выиграют от использования интегрированных ПАК с нашими продуктами», — отметил генеральный директор «Открытой мобильной платформы» Павел Эйгес.

«У нас с «ОМП» есть большая общая цель — сделать российское ПО удобным и востребованным для всех пользователей. Наше сотрудничество даст возможность создавать новые программно-аппаратные комплексы по требованиям конечных заказчиков, которым будет необходимо готовое рабочее место с российскими операционной системой и офисными приложениями — без компромиссов в качестве», — прокомментировал генеральный директор «МойОфис» Вячеслав Закоржевский.

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