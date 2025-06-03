Компании «Диасофт» и «Флант» подписали меморандум о сотрудничестве

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных IT-решений для всех отраслей экономики, и «Флант», российский разработчик DevOps-инструментов для построения надежной enterprise-инфраструктуры, подписали меморандум о сотрудничестве. Компании планируют объединить усилия для расширения функционала экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q компании «Диасофт» с помощью интеграции и обеспечения совместимости с продуктами и компонентами экосистемы Deckhouse. Об этом CNews сообщили представители компании «Флант».

В частности, компании продолжат сотрудничество в сфере автоматизации процессов работы с цифровым рублем Банка России. Соответствующее решение для банков, «Цифровой рубль Банка России», разработано компанией «Диасофт» на low-code платформах экосистемы Digital Q. Благодаря интеграции с Deckhouse Kubernetes Platform реализована специальная технология доставки, развертывания, управления и мониторинга контейнеризированных приложений. Это помогает оптимизировать и упростить управление микросервисами, что критично для оперативного обновления и масштабирования решения для работы с цифровым рублем.

Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт»: «Мы объединяем усилия с ведущими российскими ИТ-компаниями, чтобы предоставить участникам рынка современные, эффективные и безопасные решения. Сотрудничество с компанией «Флант» началось в 2024 г. Благодаря объединению наших компетенций и возможностей программных продуктов мы уже сейчас упрощаем внедрение цифрового рубля для финансовых организаций. Безусловно, мы не ограничимся только этой задачей».

Александр Титов, генеральный директор компании «Флант»: «Сотрудничество с компанией «Диасофт» стратегически важно для нас, так как совместное использование наших платформ дает принципиально новый уровень улучшений на всем жизненном цикле разработки и эксплуатации программных продуктов. Deckhouse Kubernetes Platform сокращает 80% ручных операций и до 15 раз снижает временные затраты на подготовку среды разработки. Платформа Digital Q сокращает среднюю длительность проектов на треть и снижает вдвое стоимость разработки».

Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q включает более 30 платформ, которые позволяют решать задачи цифровизации и импортозамещения программных продуктов, существенно снижать затраты, повышать скорость и качество производства. Интеграция экосистемы Digital Q с платформой контейнеризации Deckhouse Kubernetes Platform (DKP) помогает оптимизировать и масштабировать IT-инфраструктуру.

Deckhouse Kubernetes Platform – Kubernetes-платформа, получившая сертификат ФСТЭК России. Решение могут использовать организации, в которых необходим высокий уровень защиты информации – госкомпании, госкорпорации, банки, федеральные и региональные органы исполнительной власти, а также организации, работающие с критической информационной инфраструктурой.