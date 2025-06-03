«Базальт СПО» и «Диасофт» подписали соглашение о сотрудничестве

«Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, и «Базальт СПО», отечественный разработчик операционных систем «Альт», подписали соглашение о сотрудничестве. Подписантами выступили Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО», и Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт».

Партнерство «Диасофт» и «Базальт СПО» направлено на создание и развитие платформ, на основе которых российские разработчики смогут реализовывать свои проекты с использованием импортонезависимых технологий и компонентов. В рамках сотрудничества также будет обеспечена взаимная совместимость программных продуктов компаний.

Сотрудничество расширит возможности экосистемы low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q, которая позволяет эффективно производить программное обеспечение, соответствующее современным требованиям ИТ-индустрии. Платформы экосистемы дают возможность создавать архитектуру, бизнес-процессы, интерфейсы, аналитические средства с помощью low-code- и no-code-инструментов.

«Мы стремимся предоставить рынку лучшие средства производства программных продуктов — платформы экосистемы Digital Q. С помощью экосистемы мы обеспечиваем повышение эффективности производства партнеров в 3-5 раз и предоставляем инструменты перехода на новые стандарты ИТ-индустрии. Сотрудничество с «Базальт СПО» гарантирует совместимость решений, созданных на базе экосистемы Digital Q, с широко используемыми операционными системами «Альт». Это поможет повысить конкурентоспособность и востребованность таких решений на рынке», – сказал Александр Глазков, генеральный директор компании «Диасофт».

«Диасофт» обладает серьезной экспертизой в формировании комплексных отраслевых решений. Это платформы для автоматизации деятельности банков и финансовых организаций, цифровизации планирования производства, логистики, создания цифровых двойников, автоматизации бизнес-аналитики и другие. «Базальт СПО» как разработчик системного софта обеспечивает фундамент для работы этих платформенных решений, — отметил Сергей Трандин. — Соглашение даст новый импульс нашему сотрудничеству. Объединив усилия, мы будем и дальше вести планомерную работу по обеспечению заказчиков программными и программно-аппаратными комплексами на базе отечественных решений».

Под управлением операционных систем семейства «Альт» работают более 35 тыс. серверов и рабочих станций в банках, на биржах и в других организациях финансового сектора. Операционные системы «Альт» от «Базальт СПО» служат основой программно-аппаратного комплекса Bank Digital и банкомата (АТМ) от Газпромбанка на микропроцессорах пятого поколения «Эльбрус-8CB», совместимы с веб-версией интернет-банкинга «Сбера». Компания является участником «Ассоциации ФинТех».

Компания «Диасофт» за 34 года накопила опыт разработки, внедрения и сопровождения ИТ-систем в организациях финансового сектора и других отраслей экономики. Ежегодно «Диасофт» реализует более 250 ИТ-проектов. Клиентами компании являются более 150 организаций из различных сфер экономики, в том числе более половины банков из списка топ-100. Компания является участником «Ассоциации ФинТех».