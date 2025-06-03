Atlas выходит на новый уровень доступности данных: в СХД появилась синхронная репликация

Компания Atlas, отечественный разработчик и производитель надежных систем для хранения, обработки и передачи данных, добавила поддержку функционала синхронной репликации по FC и iSCSI для реестровой системы хранения данных Atlas.SM.

Технология разработана для использования в различных сценариях благодаря гибкости архитектуры. Одной из особенностей реализации синхронной репликации в системах хранения данных Atlas является возможность репликации и организации доступа к целевым ресурсам СХД по разным протоколам доступа.

Применение синхронной репликации повышает отказоустойчивость ИТ-систем, обеспечивая высокую сохранность и доступность данных, а также предоставляя требуемую масштабируемость. Об этом CNews сообщили представители Atlas.

Atlas.SM поддерживает синхронную репликацию в режиме реального времени, обеспечивая целостность и согласованность данных. Для полноценного использования синхронной репликации с целью создания отказоустойчивого решения на уровне удаленных друг от друга площадок эксплуатации необходимо наличие как минимум двух систем хранения данных Atlas и надежного канала высокоскоростной связи. Процесс репликации организован так, что запись на основной узел завершается лишь тогда, когда копия успешно записана на вторичных ресурсах. Таким образом, в любой момент времени на двух площадках набор данных идентичен. Этот механизм позволяет избежать потери доступа к данным даже при критических инцидентах, когда одна из площадок может стать недоступной.

Atlas.SM — это универсальная отказоустойчивая двухконтроллерная (Active-Active) система хранения данных, включенная в реестры Минпромторга и Минцифры РФ. СХД предназначена для задач, требующих высокой производительности, гибкости и масштабирования. Система предоставляет широкий набор RAID, поддерживает конфигурации с накопителями SSD и HDD, а также автоматическую балансировку нагрузки по контроллерам и портам, подключения iSCSI, FC, NFS, SMB, синхронную репликацию, компрессию и дедупликацию данных.

Компания Atlas нацелена на предоставление заказчикам гибких, высококачественных комплексных решений, направленных на повышение уровня надежности информационных систем.