«Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов

«Аскон» объявляет о предстоящем выпуске системы «Компас-Композиты», предназначенной для проектирования и подготовки производства изделий из полимерных композитных материалов. Коммерческая версия выйдет летом 2025 г., с апреля идет открытое бета-тестирование. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

«Компас-Композиты» ориентирована на двигателестроение, авиастроение, судостроение, ракетно-космическую промышленность, транспортное и энергетическое машиностроение — те отрасли, где востребованы композиты с их высокими характеристиками прочности, легкости, коррозионной стойкости. Система позволяет проектировать изделия с учетом структуры и свойств композитных материалов, что невозможно или крайне трудоемко в универсальных и классических машиностроительных САПР. Инженеры могут моделировать слои, пакеты и заполнители, проводить анализ драпируемости, выявлять и устранять дефекты выкладки слоев, готовить данные для расчетов и производства.

Опытно-экспериментальное применение «Компас-Композиты» состоялось в АО «ОДК-Авиадвигатель», где с ее помощью спроектировали опытный образец детали авиационного двигателя ПД-14. Технологическую подготовку производства и изготовление детали выполнил Пермский завод «Машиностроитель», также использующий новую разработку АСКОН. Впервые в России деталь авиационного двигателя была изготовлена по серийной технологии выкладки с использованием отечественного ПО.

Создание первой отечественной САПР композитов велось в рамках реализации особо значимого проекта Индустриального центра компетенций «Двигателестроение» в АО «ОДК-Авиадвигатель». Это пример эффективной меры государственной поддержки, когда разработанный под задачи высокотехнологичной корпорации продукт выходит на рынок и будет доступен любому промышленному предприятию, в том числе для замещения зарубежных аналогов, таких как Fibersim от Siemens Digital Industries Software.

«Разработка российских программных продуктов сейчас выходит на финишную прямую. Мы уверенно импортозамещаем программные продукты в области PLM и CAD при поддержке РФРИТ. Система «Компас-Композиты» стала примером успешной совместной работы ОДК с российской ИТ-компанией АСКОН. Созданная САПР имеет все необходимые функции для проектирования деталей авиационных двигателей из полимерных композиционных материалов. Система уже показала высокую эффективность на предприятии «ОДК-Авиадвигатель», и ее применение в конструкторских бюро ОДК позволит обеспечить технологический суверенитет в двигателестроении», — сказал директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

«Компас-Композиты» — полностью импортонезависимое решение, основанное на собственных технологиях «Аскон»: работает в среде CAD-системы «Компас-3D», использует геометрическое ядро C3D, данные о материалах поступают из системы управления нормативно-справочной информацией предприятия «Полином:MDM». Работа продукта на отечественных операционных системах будет обеспечена в составе Linux-версии «Компас-3D v24», которая выйдет в 2025 г.