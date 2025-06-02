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В Пулково запущена российская система видеоаналитики на базе машинного зрения

В аэропорту Пулково успешно завершена первая фаза внедрения искусственного интеллекта для оперативной аналитики событий в здании терминала. Инициатива стала частью проекта «Поток», направленного на сокращение предполетного обслуживания пассажиров. Первый этап охватывает зону регистрации и позволяет сотрудникам в автоматическом режиме предугадывать образование очередей для своевременной реакции и открытия дополнительных стоек регистрации.

Внедрением занималась компания «Люр АйТи», специализирующаяся на автоматизации и цифровизации предприятий непрерывной деятельности, в том числе с использованием систем на базе искусственного интеллекта. Для выполнения поставленных задач было использовано решение на базе продукта RTMIP из реестра отечественного программного обеспечения (№13249).

«В прошлом году мы открыли центр управления потоками пассажиров и транспорта, в котором круглосуточно проводится мониторинг аэропорта для контроля нагрузки на инфраструктуру. В процессе запуска проекта появилась необходимость в инструменте для контроля потока пассажиров в терминале и анализа времени в очередях. Внедрив систему от ООО ЛюрАйТи для мониторинга зала регистрации, мы повысили эффективность распределения стоек регистрации, полностью автоматизировали замер времени ожидания и получили возможность реагировать на скопления пассажиров до появления очередей. Следующий шаг — масштабирование на другие зоны аэропорта», — отметил Алексей Костылев, начальник службы оперативного обеспечения движения на перроне компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» (оператор аэропорта Пулково).

Следующим этапом запланировано масштабирование системы на зоны входного и предполетного досмотра пассажиров с учетом требований транспортной безопасности, территорию аэровокзальной площади и паркинга для контроля транспортной нагрузки, а также перрон аэродрома.

Развитие систем на базе машинного зрения в аэропорту Пулково в значительной степени улучшает работу сотрудников и повышает комфорт пассажиров. Уникальность решения заключается в возможности обеспечить работу в закрытом контуре в соответствии с требованиями информационной безопасности.

Проект «Поток» в аэропорту Пулково позволил сократить время предполетного обслуживания с 1,5 часов до 30 минут.

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