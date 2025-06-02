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Цифровой апгрейд для преподавателей: в Сбербанке стартует шестой сезон Летней цифровой школы

Со 2 по 15 июня 2025 г. открывает прием заявок Летняя цифровая школа Сбербанка для преподавателей вузов и колледжей, которые хотят освоить современные технологии и внедрить их в свои программы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Обучение бесплатное и проходит при поддержке Сбербанка. Выпускники получают удостоверение о повышении квалификации от «СберУниверситета».

В 2025 г. участники смогут выбрать один из восьми актуальных треков: наука и инжиниринг данных, Java-разработка, цифровые платформы, технологические тренды, устойчивое развитие, цифровые финансы, риск-менеджмент и продуктовый дизайн.

Обучение будет проходить с 1 июля по 31 августа 2025 г. на платформе «СберУниверситета»: живые онлайн-встречи с экспертами Сбербанка в области исследований и инноваций, человекоцентричного ИИ, развития технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.

В 2024 г. школу окончили 1,5 тыс. преподавателей из ведущих вузов страны, которые уже применяют новые знания и навыки в работе, формируют будущее страны, вдохновляют молодежь строить долгосрочные планы для личного и профессионального роста.

Конкурс составлял 4 человека на место. По числу выпускников лидируют МИРЭА, СПбПУ, РАНХиГС, МГУ им. Ломоносова, Финансовый университет, НИУ ВШЭ, СПбГУ, УрФУ, КПФУ и СФУ. Всего за пять лет работы Летней школы обучение прошли 6 тыс. преподавателей.

Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка: «Преподаватель — важный Человек в жизни каждого из нас. Мы ценим, когда с нами делятся знаниями и опытом и благодарны тем, кто вложил в нас частичку себя, вдохновил мечтать. И мы верим, что непрерывное развитие и открытость к переменам дают возможность не просто идти в ногу со временем, а опережать его, раскрывая потенциал каждого студента. Поэтому мы создали Летнюю цифровую школу Сбера для преподавателей вузов и колледжей. Это живое пространство для изучения лучших практик и обмена опытом, для совместного поиска смелых решений на вызовы цифровой эпохи».

Дмитрий Зубцов, руководитель Центра по работе с вузами и академическим сообществом, руководитель Академии технологий, данных и кибербезопаности СберУниверситета: «Программа Летней цифровой школы в этом году стала еще более насыщенной и релевантной запросам современного образования. Из-за высокого интереса на обучение в этом сезоне мы ввели содержательное входное тестирование – до 15 вопросов по теме выбранного трека. Это также позволит каждому преподавателю оценить свою готовность и глубже погрузиться в материал с самого начала. Мы видим огромный запрос от преподавательского сообщества и гордимся, что «СберУниверситет» может предложить уникальную практико-ориентированную среду для ключевых компетенций».

Заявки принимаются до 15 июня 2025 г.

Подать их могут преподаватели вузов и колледжей, которые работают по трекам Летней цифровой школы. Участники прошлых лет могут выбрать новые для себя треки. Чтобы участвовать, нужно пройти вступительное тестирование.

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