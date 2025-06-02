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«Северсталь» и Arenadata договорились о стратегическом партнёрстве

«Северсталь-инфоком» и «Аренадата Софтвер» (далее — Arenadata, входит в группу Arenadata) заключили соглашение о долговременном сотрудничестве в области разработки и внедрения технологий управления большими данными и технологиями построения корпоративных хранилищ данных на период до 2029 г. и дальнейшую перспективу.

«Северсталь-инфоком» и Arenadata работают над замещением платформы для хранения и анализа данных SAP BW. Существующие коробочные решения не подходили компании, поэтому было принято решение о совместной разработке системы, которая удовлетворила бы эти потребности. На данный момент прототип на базе продуктов Arenadata успешно пропилотирован на процессе построения оборотно-сальдовой ведомости для закупочной функции.

Долгосрочное сотрудничество должно обеспечить возможность применения продуктов и экспертизы Arenadata при формировании архитектуры коммерческих продуктов, разрабатываемых «Северсталь-инфокомом». Кроме того, ожидается, что синергетический эффект от решения «Северсталь-инфокома» потенциально приведёт к увеличению продаж программного обеспечения Arenadata.

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