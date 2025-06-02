Orion soft и OpenYard предложат рынку совместные программно-аппаратные решения

Российский разработчик программного обеспечения Orion soft и производитель серверного оборудования OpenYard подписали соглашение о стратегическом технологическом партнерстве. Компании будут совместно развивать решения, которые позволят российскому бизнесу выстраивать устойчивую, безопасную и технологически независимую ИТ-инфраструктуру.

Ключевое направление партнерства — совместная разработка решений для автоматизированных систем управления, включая создание комплексных программно-аппаратных платформ. Одним из первых проектов станет интеграция защищенной системы виртуализации zVirt с серверным оборудованием OpenYard семейства RS101I и RS201I, а также RS102I и RS202I.

Соглашение также предусматривает обмен знаниями о ранее разработанных продуктах, консолидацию технологических компетенций, совместную методологию создания масштабируемых инфраструктурных решений, а также развитие инструментов для мониторинга и управления ИТ-системами.

«Мы видим, что на рынке все более востребованы комплексные решения, которые закрывают сразу несколько бизнес-задач и позволяют оптимизировать трудозатраты. OpenYard — это перспективный партнер, который динамично развивается и обладает мощными ресурсами для разработки и развития качественных решений, такими как собственная производственная площадка и R&D-центр. Объединив усилия, мы сможем предложить рынку функциональные, отказоустойчивые и стабильные решения, которые помогут обеспечить технологическую независимость ИТ-систем в сжатые сроки и станут надежной базой для дальнейшего развития и масштабирования инфраструктуры», — сказал Евгений Шишков, управляющий директор Orion soft.

«Технологические альянсы — ключ к устойчивому развитию отрасли. Объединяя экспертизу, мы создаем не просто продукты, а экосистему доверия и технологической совместимости. Orion soft — один из наиболее опытных и надежных разработчиков в области защищенного ПО с глубоким пониманием специфики российских заказчиков. Это делает наше партнерство особенно ценным. Совместная работа позволит нам создавать эффективные решения, которые соответствуют высоким требованиям рынка и формируют основу для построения независимой ИТ-инфраструктуры», — отметил Игорь Лопатин, директор по исследованиям и разработкам OpenYard.