«МТС Линк» и Приволжский исследовательский медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

«МТС Линк», компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, и Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие современных подходов в обучении и укрепление связи между университетом и представителями цифровой индустрии. Соглашение было подписано 2 июня 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Партнерство охватывает широкий круг направлений — от интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс до участия в профильных проектах. ПИМУ и «МТС Линк» планируют вместе улучшать качество подготовки медицинских специалистов, актуализируя программу и образовательные методики в ответ на цифровую трансформацию отрасли.

Стороны договорились о проведении совместных образовательных проектов, в том числе практико-ориентированных мероприятий для студентов и школьников. Представители «МТС Линк» смогут участвовать в мероприятиях ПИМУ в качестве приглашенных экспертов, предоставлять кейсы для хакатонов и оценивать студенческие работы. Часть инициатив будет проходить на базе разработанной университетом федеральной платформы «Будущий врач» — цифровой экосистемы, объединяющей школьников, студентов, преподавателей, врачей и ученых на единой площадке медицинского и фармацевтического образования.

«ИТ-компаниям очень важно делиться экспертизой с медицинскими вузами. Цифровизация здравоохранения происходит очень быстро, растет востребованность телемедицины и других инновационных форматов. Сотрудничество образования и бизнеса позволяет развивать практико-ориентированное обучение, заранее знакомить студентов с актуальными для отрасли технологиями и реальными задачами. ПИМУ — один из ведущих медицинских вузов страны, и для нас ценно быть его партнером: это возможность не только внести вклад в подготовку будущих врачей, но и лучше понимать потребности медицинского сообщества, чтобы развивать действительно полезные цифровые решения», — отметила директор по работе с организациями образования «МТС Линк» Татьяна Федотова.

«Один из приоритетов нашего университета — подготовка студентов к работе в современной системе здравоохранения, где все большую роль играют цифровые технологии. Мы стремимся не только дать прочную теоретическую базу, но и помочь будущим врачам освоить практические навыки, которые востребованы в клинической и управленческой практике. Мы видим большую ценность в том, что технологические компании готовы подключаться к образовательной повестке и делиться практическими знаниями. Такой подход особенно востребован в работе с нашей платформой “Будущий врач”, где мы вместе создаем среду для осознанного профессионального выбора», — сказал ректор ФГБОУ ВО «ПИМУ» Николай Карякин.