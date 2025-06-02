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Лес под защитой нейросети: «Ростелеком» расширил в Зауралье систему видеомониторинга пожаров

«Ростелеком» в Курганской области установил 13 дополнительных камер системы видеомониторинга «Лесохранитель». Главная цель проекта – выявлять задымления и природные возгорания в лесных массивах на ранней стадии. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровые устройства, работающие с использованием нейросетевых технологий, появились в 11 муниципальных округах: Варгашинском, Далматовском, Катайском, Макушинском, Мокроусовском, Петуховском, Притобольном, Половинском, Частоозерском, Шатровском и Щучанском.

Илья Мацкан, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях «Ростелекома»: «С расширением проекта количество камер "Лесохранителя" в Зауралье достигло 47. Для обработки столь сложного процесса, как распознавание природных возгораний, мы применяем специальное программное обеспечение, которое действует на основе технологий искусственного интеллекта. Это помогает точечно контролировать пожароопасную обстановку рядом с поселениями, расположенными даже в труднодоступных районах. Специалисты разместили новые сверхчувствительные приборы на высоте от 30 до 75 метров. Устройства делают оборот вокруг своей оси в среднем каждые 12 минут. Радиус обзора — 18 километров».

Камеры позволяют увидеть любое задымление днем, в ночное время и при неблагоприятных погодных условиях.

Валентина Спицина, исполняющая обязанности директора «Курганского лесопожарного центра»: «При обнаружении пожара, "Лесохранитель" мгновенно отправляет сигнал на пульт дежурного, предоставляя координаты и фотографии. Это позволяет специалисту оперативно оценить масштаб бедствия и принять взвешенное решение о вызове помощи. Такая скорость и точность информирования критически важны для спасения жизней, защиты домов и сохранения лесных богатств Зауралья».

Работы по установке новых камер проводятся в рамках контрактов, заключенных «Ростелекомом» с государственным бюджетным учреждением «Курганский лесопожарный центр» и государственным казенным учреждением «Служба спасения и защиты населения в чрезвычайных ситуациях Курганской области». Это часть комплексного подхода окружных властей к оперативному выявлению ЧС вблизи населенных пунктов.

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