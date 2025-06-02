«Диасофт» и OpenYard объединяют усилия для продвижения совместных программно-аппаратных комплексов

Компания «Диасофт», российский разработчик корпоративных и системных ИТ-решений для всех отраслей экономики, и производитель серверного оборудования OpenYard заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство направлено на развитие и создание совместных программно-аппаратных комплексов (ПАКов), готовых к интеграции в инфраструктуру российских заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

В рамках взаимодействия компании планируют интеграцию технологических решений OpenYard в линейку программно-аппаратных комплексов, создаваемых на базе low-code платформ экосистемы Digital Q. Также запланированы совместные отраслевые мероприятия, конференции и выставки, где стороны будут представлять свои решения и обмениваться экспертизой. Отдельное внимание будет уделено обучению пользователей, нормативному сопровождению и разработке методологии внедрения ПАКов в инфраструктуру заказчиков.

Партнерство строится на принципах технологической открытости. Компании намерены обеспечить полную совместимость продуктов и выстроить эффективную модель интеграции, сохраняя при этом независимость и прозрачность деловых процессов.

«Партнерство с «Диасофт» укрепляет стратегический курс OpenYard на развитие альянсов, в которых сочетаются производственные и платформенные компетенции. Объединяя наш продуктовый портфель и разработки партнера в области платформенных решений, мы сможем предложить рынку ПАКи, которые легко масштабируются, быстро внедряются и соответствуют требованиям регуляторов и заказчиков», – сказал Алексей Белогорцев, генеральный директор OpenYard.

«Объединение технологических решений и экспертизы «Диасофт» и OpenYard открывает новые перспективы для разработки программно-аппаратных комплексов, способных стать полноценной заменой зарубежным аналогам. ПАКи интегрируют надежное «железо» и оптимизированное программное обеспечение на базе платформ экосистемы Digital Q, обеспечивая бесшовную работу без зависимости от иностранных компонентов», – отметил Александр Глазков, генеральный директор «Диасофт».