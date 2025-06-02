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«Базис» и Татарстан создадут импортонезависимую облачную инфраструктуру для госсервисов и бизнеса

Разработчик инфраструктурного ПО «Базис», «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» и Центр информационных технологий Республики Татарстан объявили о начале масштабного партнерства по созданию защищенной облачной ИТ-инфраструктуры и пилотированию отечественных систем виртуализации в контуре ключевых государственных сервисов и крупного бизнеса республики.

Соглашение о долгосрочном сотрудничестве подписано генеральным директором «Базиса» Давидом Мартиросовым, директором «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”» Русланом Власовым и генеральным директором ЦИТ РТ Альбертом Халяповым.

Проект охватывает сразу несколько направлений. В первую очередь, речь идет взаимодействии по созданию защищенной суверенной облачной цифровой инфраструктуры для ГИС электронного правительства, госуслуг на базе ЦИТ РТ и ИТ-парка, а также ключевых систем коммерческих структур региона. Для этого в дата-центре ИТ-парка будет развернута полностью импортонезависимая экосистема «Базиса». Использование программных продуктов лидера российского рынка виртуализации, в том числе флагманской платформы Basis Dynamix, обеспечит высокую отказоустойчивость, централизованное управление и полную технологическую независимость от иностранных решений.

Отдельным направлением сотрудничества станет развитие сервиса безопасной разработки ПО для резидентов ИТ-парка. Новый инструмент будет построен на базе отечественного DevOps-конвейера Basis Digital Energy — он повысит устойчивость приложений к киберугрозам и ускорит сроки выпуска обновлений, что позволит региональным ведомствам и бизнесу значительно сократить операционные издержки.

Особое внимание стороны уделят обеспечению непрерывности удаленной работы: на основе VDI-платформы вендора Basis Workplace в республике будет развернута защищенная инфраструктура виртуальных рабочих столов, что позволит сотрудникам госсектора и бизнеса безопасно работать в гибридном режиме без потери производительности и контроля.

В рамках партнерства также запланирована работа по созданию учебных площадок на базе ведущих колледжей и вузов республики для подготовки дефицитных специалистов в области виртуализации и облачных технологий. Совместное развитие образовательного трека позволит сформировать кадровый резерв из инженеров, способных разворачивать и сопровождать ИТ-системы как внутри региона, так и за его пределами.

«Татарстан — особый регион для нас. «Базис» родом из Казани, именно здесь началась история компании. Республика заслуженно считается лидером цифровизации: в регионе сконцентрированы мощные ИТ-компетенции, активно развиваются крупные предприятия, а цифровая повестка поддерживается на уровне ведомств и отраслевых инициатив. Мы рассчитываем на активную совместную работу с ИТ-сообществом — помимо обмена опытом, такая кооперация приведет к росту числа импортонезависимых проектов», – отметил Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

«Перевод дата-центра технопарка на импортонезависимое ПО для виртуализации – ответственный и комплексный проект. Он включает не только модернизацию цифровой инфраструктуры, но и развитие сервиса безопасной разработки ПО совместно с резидентами ИТ-парка. Особенно важно, что повышать профильную экспертизу в области цифровизации будут представители казанских ИТ-компаний», – отметил Руслан Власов, директор ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий “ИТ-парк”».

В рамках сотрудничества Центр информационных технологий Республики Татарстан станет центром компетенций и технологическим партнером, обладающим сертифицированными специалистами по установке, пусконаладке, настройке, эксплуатации и технической поддержке продуктового портфеля «Базиса».

«Решения, которые разрабатывает “Базис”, — это основа цифровой инфраструктуры любой современной организации. Для нас, как оператора поддержки государственных информационных систем и сервисов по кибербезопасности, особенно важно, чтобы технологии были устойчивы к угрозам. Подход вендора к управлению уязвимостями и защите данных полностью совпадает с тем, что мы ожидаем от партнеров в такой чувствительной сфере», – подчеркнул Альберт Халяпов, генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан.

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