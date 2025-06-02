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Автоматизация сети ломбардов «Дамиар»: от ручного учета к онлайн-сервисам и централизованной отчетности

Компания «Дамиард» завершила масштабный проект автоматизации сети ломбардов на базе «ВДГБ: Ломбард. Базовая версия». Команда Assino реализовала внедрение динамического расчета процентов, интеграцию с госистемой ГИИС ДМДК, инвентаризацию через ТСД и клиентский онлайн-кабинет с push-уведомлениями. Об этом CNews сообщили представители Assino.

Проект стал ответом на сразу несколько вызовов: необходимость соответствовать требованиям регулятора, снизить нагрузку на сотрудников, повысить точность финансовых операций и обеспечить клиентам онлайн-сервисы.

Цель проекта заключалась в повышении операционной эффективности за счет автоматизации ключевых бизнес-процессов. Команда стремилась исключить ручные операции и минимизировать ошибки при начислении процентов, обеспечить онлайн-интеграцию с государственной системой ГИИС ДМДК, повысить уровень клиентского сервиса за счет внедрения личного кабинета и онлайн-оплаты процентов, а также централизовать и консолидировать учет по всем филиалам компании.

До проекта: разрозненные процессы, ручные операции, риски штрафов

До автоматизации использовалась типовая конфигурация «ВДГБ: Ломбард, редакция 3.3», не адаптированная под бизнес-процессы заказчика. Проценты рассчитывались вручную, обмен с ГИИС ДМДК выполнялся с задержками, а инвентаризация залогов занимала значительное время и ресурсы. Система не поддерживала мобильное оборудование и не имела связки с CRM или сайтом.

Архитектура и ключевые решения

Проект охватил 125 рабочих мест в головном офисе и 23 филиалах. За 11 месяцев команда реализовала: механизм динамического расчета процентов — начисление в реальном времени, без участия оператора; автоматическую интеграцию с ГИИС ДМДК — с контролем отправки и логированием ошибок; поддержку инвентаризации с ТСД — с QR-кодированием и ускорением в 2,5 раза; онлайн-кабинет клиента — поддерживает оплату, уведомления и интеграцию с CRM; 90+ специализированных отчетов — охватывают все ключевые параметры бизнеса: от залогов и филиалов до начислений и работы персонала.

Проект потребовал около 8400 человеко-часов. Решение масштабируемо: архитектура уже готова к подключению еще 15 филиалов. Использование API позволило достичь высокой скорости интеграции с внешними сервисами и обеспечить актуальность данных в режиме реального времени.

Результаты

Автоматизация расчета процентов — трудозатраты сведены к нулю. Инвентаризация — ускорена на 60% благодаря ТСД. Рост клиентской вовлеченности — количество пользователей онлайн-кабинета выросло на 85% за четыре месяца.

Снижение административной нагрузки — бухгалтерия экономит до 40 часов в месяц. Ноль штрафов от регулятора после запуска автоматической передачи данных в ГИИС ДМДК. Прозрачный учет и удобная отчетность по всем филиалам в единой системе.

Проект продемонстрировал, как грамотная автоматизация позволяет ломбардам не только соответствовать требованиям регулятора, но и значительно повысить операционную эффективность, качество сервиса и готовность к масштабированию бизнеса.

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