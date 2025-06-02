«Ашан» высвободил 100 тыс. рабочих часов благодаря RPA

«Ашан Тех», ИТ-компания торговой сети «Ашан Ритейл Россия», продолжает автоматизацию процессов ритейлера. Благодаря RPA (robotic process automation) — инструменту для автоматизации рутинных задач — часть однотипных и повторяющихся операций передана программным роботам. Они решают задачи как под управлением человека, так и в автономном режиме. Об этом CNews сообщили представители «Ашан».

Программные роботы не только выполняют рутину (операции по извлечению и занесению данных в различные системы) в три-четыре раза быстрее, но и высвобождают сотрудникам время, которые они могут использовать для более сложных и приоритетных задач, повышая собственную продуктивность. Так, один из роботов в отчетный период рассылает поставщикам до 6 тысяч актов сверки, экономя бухгалтерии ежемесячно свыше 300 часов. При этом скорость ответа на запросы поставщиков сократилась с 3-5 дней до одного.

«Ашан Тех» на базе платформы автоматизации PIX RPA создает программных роботов, которые выполняют повторяющуюся задачу за человека. В «Ашан» это: бухгалтерия — акты сверок, отчеты по подписанным документам; закупки – закупочные цены, параметрирование товаров, промо цены; логистика — графики поставок; магазины — локальные промо и уценки; документооборот — подготовка контрактов в переговорную сессию; ИТ — формирование актов по отработанному времени.

Роботы в «Ашан Ритейл Россия» выполняют задачи в разных программах, включая известные офисные программы, почтовые клиенты СЭД и ERP, а также в собственных решениях. В стеке технологий команды RPA также есть и другие инструменты малой автоматизации, например макросы. Они помогают Благотворительному фонду «Поколение Ашан» при подготовке пакетов документов и отчетов по акциям, а также по ежегодным пожертвованиям, что ускоряет работу с отчетностью.

Технологии роботизации уже позволяют компании «Ашан Ритейл Россия» экономить до 100 тыс. рабочих часов в год. Для решения тех же задач, если бы их выполняли не роботы, а живые люди, потребовалось бы 52 сотрудника на полной ставке в течение года.

«Малая автоматизация с использованием RPA в «Ашан Ритейл Россия» запущена в 2021 г., в 2023 г. произошел переход на российскую платформу. Сегодня мы видим большие перспективы от внедрения роботов. Они открывают дорогу к новым горизонтам эффективности и позволяют сотрудникам сосредоточиться на творческой работе. Переход на цифровые решения позволит ежегодно экономить компании миллионы рублей, повысить конкурентоспособность бизнеса, поддерживать высокий уровень цифровизации и отвечать современным требованиям рынка», — сказала Вера Эмрот, генеральный директор «Ашан Тех».

«Для нас сотрудничество с «Ашан» — это важный этап в развитии нашей RPA-платформы, где мы выступаем надежным технологическим партнером, обеспечивая адаптацию инструментов и доработку их под уникальные задачи клиента. Мы гордимся возможностью быть частью в процессе оптимизации бизнес-процессов ритейлера, предоставляя стабильную и гибкую платформу для автоматизации. Такой опыт помогает нам совершенствовать наши решения и лучше понимать потребности крупных корпоративных клиентов», — сказал Кирилл Серов, технический директор PIX Robotics.

В планах «Ашан Тех» стоит продвижение RPA внутри компании «Ашан Ритейл Россия», а также расширение команды проекта. Это позволит повысить эффективность и сэкономить до 150 тыс. часов к концу 2025 г., что особенно актуально в условиях дефицита кадров на рынке труда.