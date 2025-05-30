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Wildberries и Russ и МТС запустили совместную ИИ-систему защиты от мошенничества

Объединенная компания Wildberries и Russ и ПАО «МТС» внедрили совместную ML-модель для мониторинга и выявления подозрительных действий на маркетплейсе. Платформа объединяет Big Data МТС и технологии машинного обучения Wildberries и Russ. Модель в реальном времени анализирует обезличенные поведенческие сигналы, чтобы распознать фишинг, фальшивые аккаунты, мошенничество с бонусами, заказами и отзывами еще до завершения регистрации пользователя. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Благодаря интеграции технологий «МТС Скоринг» автоматические сервисы безопасности Wildberries смогут обнаруживать потенциальных нарушителей уже на этапе регистрации с точностью, близкой к 100%. Алгоритмы анализируют обезличенную информацию о паттернах поведения пользователей при помощи ИИ и определяют, кто из пользователей площадки с высокой вероятностью может оказаться злоумышленником. Это поможет обеспечивать безопасность всех пользователей маркетплейса.

«Компании объединяют экспертизу в области антифрода и больших данных для создания безопасной среды на качественно новом уровне для клиентов и селлеров онлайн-площадки. Современные технологии позволяют выявить потенциальный риск мошенничества уже на этапе регистрации и авторизации, снижая риски нарушения безопасности, и защитить миллионы пользователей маркетплейса от злоумышленников», — отметил руководитель направления Big Data МТС Скоринг Вадим Алешин.

«Внедрение совместной с МТС антифрод-системы — важный шаг в развитии защиты маркетплейса. Интеграция наших алгоритмов с передовыми решениями коллег позволит нам еще более эффективно и комплексно бороться с мошенническими схемами, практически мгновенно пресекая попытки обмана на самых ранних этапах взаимодействия с платформой. И, что особенно важно, значительно повысит уровень безопасности для всех пользователей маркетплейса», — сказал Сергей Камшилин, директор департамента информационной безопасности и противодействия мошенничеству объединенной компании Wildberries и Russ.

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