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Воспитанники детских домов научатся работать с искусственным интеллектом

В преддверии Дня защиты детей Сбербанк запустил программу по обучению работе с искусственным интеллектом (ИИ) для детей без попечения родителей и воспитанников детских домов. На площадке школы цифровых технологий Сбербанка «Школа 21» 30 мая 2025 г. стартовал первый мастер-класс новой образовательной программы. Подростки 12–17 лет изучили основы работы с ИИ и на практике попробовали создавать запросы для нейросетевой модели GigaChat. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Дети будут учиться на образовательной платформе и площадках «Школы 21» и школы программирования «Алгоритмика». На интенсивах дети освоят практические цифровые навыки и научатся работать с искусственным интеллектом, чтобы применять полученные знания в жизни и в дальнейшем профессиональном развитии.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сбер, как технологический лидер страны, разрабатывает и внедряет цифровые инновации, которые уже сегодня помогают государству, бизнесу и человеку. Уметь обращаться с современными технологиями необходимо каждому человеку, потому что это дает новые возможности в любом профессиональном выборе. Искусственный интеллект уже стал эффективным помощником в самых разных сферах деятельности. Наш подарок ко Дню защиты детей — новая программа, которая откроет воспитанникам детских домов путь в мир искусственного интеллекта, даст практические навыки работы с самыми современными инструментами, помогая ребятам достичь целей, которые они ставят перед собой. Возможно, среди будущих специалистов появятся цифровые инженеры, великие ученые и предприниматели».

Образовательная программа Сбербанка даст новые возможности детям, которые интересуются технологиями. Занятия ведут опытные наставники, а практические задания позволяют сразу применять знания на практике. Для воспитанников детских домов такое обучение поможет узнать больше о будущих профессиях и станет залогом успешной карьеры.

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