В России созданы архитектура единой системы управления ресурсами и техническое задание на разработку СУР

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») спроектировала архитектуру единой системы управления ресурсами (СУР) и создала техническое задание для ее разработчиков. В основу документа легли бизнес-требования, которые организация также сформировала в этом году на основе пожеланий крупнейших компаний и госкорпораций. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

К разработке методологии для создания национальной системы управления ресурсами АНО «НЦК ИСУ» приступила в 2023 г. Проектирование ее архитектуры и формирование технического задания относятся к числу важнейших этапов этого процесса.

Созданная организацией архитектура единой СУР является композитной. В процессе ее проектирования «НЦК ИСУ» учитывала различные юридические формы компаний, их организационную структуру. Отраслевую специфику «НЦК ИСУ» не брала во внимание.

Композитная архитектура позволит интегрировать в систему уже существующие на рынке СУР после их доработки вендорами. Находясь в составе единой СУР, эти продукты будут полностью совместимы друг с другом. Это станет возможным благодаря использованию при их включении в систему интеграционного стандарта, который также разработала «НЦК ИСУ» в 2025 г.

Композитная архитектура единой СУР позволит как бизнесу, так и вендорам сосредоточиться при проектировании СУР на изучении и учете отраслевой специфики предприятий.

В рамках создания композитной архитектуры «НЦК ИСУ» разработала несколько вариантов функциональной.

«В процессе создания архитектуры единой СУР было проведено множество обсуждений с вендорами и заказчиками, в том числе публичных. Это позволило нам получить конструктивную обратную связь на документы и их скорректировать. В наших планах — ежегодное обновление документа с учетом особенностей развития российского рынка СУР», — отметил генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

Техническое задание на разработку СУР создано с учетом всех требований соответствующего ГОСТа и содержит в себе данные из других документов, созданных «НЦК ИСУ» — функциональных и технических требований бизнеса к СУР, интеграционного стандарта, архитектуры и методологии внедрения СУР.

Техническое задание предназначено для проектирования и создания основной части СУР, то есть тех элементов, которые не учитывают отраслевую специфику бизнеса.

«Ситуация, при которой вендор ведет разработку СУР на основе интересов какого-то одного крупного заказчика, предполагает ожидания или требования клиента, может привести к тому, что система, в итоге, не будет им соответствовать. В результате производитель понесет дополнительные затраты. В ходе создания технического задания мы обсуждали его публично с заказчиками. Сейчас документ полностью учитывает их потребности и согласован с крупными заказчиками. Также, как и архитектуру, мы планируем его регулярно обновлять», — сказал Кирилл Семион.