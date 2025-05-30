CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

В России созданы архитектура единой системы управления ресурсами и техническое задание на разработку СУР

АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (АНО «НЦК ИСУ») спроектировала архитектуру единой системы управления ресурсами (СУР) и создала техническое задание для ее разработчиков. В основу документа легли бизнес-требования, которые организация также сформировала в этом году на основе пожеланий крупнейших компаний и госкорпораций. Об этом CNews сообщили представители АНО «НЦК ИСУ».

К разработке методологии для создания национальной системы управления ресурсами АНО «НЦК ИСУ» приступила в 2023 г. Проектирование ее архитектуры и формирование технического задания относятся к числу важнейших этапов этого процесса.

Созданная организацией архитектура единой СУР является композитной. В процессе ее проектирования «НЦК ИСУ» учитывала различные юридические формы компаний, их организационную структуру. Отраслевую специфику «НЦК ИСУ» не брала во внимание.

Композитная архитектура позволит интегрировать в систему уже существующие на рынке СУР после их доработки вендорами. Находясь в составе единой СУР, эти продукты будут полностью совместимы друг с другом. Это станет возможным благодаря использованию при их включении в систему интеграционного стандарта, который также разработала «НЦК ИСУ» в 2025 г.

Композитная архитектура единой СУР позволит как бизнесу, так и вендорам сосредоточиться при проектировании СУР на изучении и учете отраслевой специфики предприятий.

В рамках создания композитной архитектуры «НЦК ИСУ» разработала несколько вариантов функциональной.

«В процессе создания архитектуры единой СУР было проведено множество обсуждений с вендорами и заказчиками, в том числе публичных. Это позволило нам получить конструктивную обратную связь на документы и их скорректировать. В наших планах — ежегодное обновление документа с учетом особенностей развития российского рынка СУР», — отметил генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.

Техническое задание на разработку СУР создано с учетом всех требований соответствующего ГОСТа и содержит в себе данные из других документов, созданных «НЦК ИСУ» — функциональных и технических требований бизнеса к СУР, интеграционного стандарта, архитектуры и методологии внедрения СУР.

Техническое задание предназначено для проектирования и создания основной части СУР, то есть тех элементов, которые не учитывают отраслевую специфику бизнеса.

«Ситуация, при которой вендор ведет разработку СУР на основе интересов какого-то одного крупного заказчика, предполагает ожидания или требования клиента, может привести к тому, что система, в итоге, не будет им соответствовать. В результате производитель понесет дополнительные затраты. В ходе создания технического задания мы обсуждали его публично с заказчиками. Сейчас документ полностью учитывает их потребности и согласован с крупными заказчиками. Также, как и архитектуру, мы планируем его регулярно обновлять», — сказал Кирилл Семион.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как работают цифровые инструменты в госсекторе: опыт Липецкой области

В России создается суверенный мессенджер, который может заменить паспорт

«Можно с богомолом?» ИИ-ассистент научился отвечать на каверзные вопросы пассажиров

Минцифры устало вкладываться в «джунов» и потратит 36,27 млрд руб. в подготовку «сеньоров»

Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

Знаменитый сайт для программистов разочаровался в нейросетях. Теперь он меняет их на живых специалистов

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI WATCH FIT 4 Pro: легкие смарт-часы для спорта

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153