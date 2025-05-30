«Ростелеком» и «Давтех» оптимизируют добычу полезных ископаемых с помощью стереозрения

«Ростелеком» в партнерстве с компанией «Давтех», разработчиком и производителем программно-аппаратных комплексов для горнодобывающей отрасли представил передовую систему для автоматизированного анализа гранулометрического состава горных пород. В основе решения лежат технологии 3D-стереозрения и нейронные сети, что позволяет с высокой точностью оценивать фракции горных масс на расстоянии от 3 до 30 метров с погрешностью не более 5%.

Внедрение такой системы значительно повышает эффективность буровзрывных работ на горнодобывающих предприятиях. По оценкам экспертов «Ростелекома», экономический эффект на одном карьере может достигать 50 млн руб. в год, а для всей отрасли — более 1 млрд руб. в год. Реализованная в системе технология автоматически измеряет размеры и анализирует распределение крупной фракции горной массы, что критически важно для оптимизации добычи. Стереовидеокамеры обеспечивают 3D-видение, встроенный GPS-приемник — точную привязку к местности, а LTE-модем передает данные на облачный сервер. Таким образом, автоматизированная система может заменить традиционные трудоемкие методы, например, ситовый анализ или грохочение.

Научной базой для разработки стали исследования Уральского федерального университета и Института горного дела УрО РАН. Система запатентована, успешно прошла испытания на оборудовании «Давтеха» и уже внедрена на ведущих добывающих предприятиях России.

Владимир Волков, вице-президент по работе с крупными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «До недавнего времени горнодобывающая отрасль зависела от зарубежных технологий для анализа гранулометрического состава руды и выявления негабарита. Однако в условиях санкций доступ к этим решениям был ограничен, а необходимость повышения производительности труда стала как никогда острой. Решение, которое мы представляем, станет технологичным ответом на этот вызов. Система позволяет получать точные данные буквально за секунды, что дает возможность оперативно корректировать план буровзрывных работ и оптимизировать сетку скважин. Это не только сокращает затраты, но и значительно повышает эффективность производственных процессов».

Александр Дремин, основатель и генеральный директор «Давтеха», отметил: «Наши разработки превосходят зарубежные аналоги по параметрам точности, надежности и полной технологической независимости. Мы использовали российские радиоэлектронные компоненты и программное обеспечение на базе отечественной ОС Astra Linux, что является важным шагом к обеспечению суверенности технологий».

Система для автоматизированного анализа гранулометрического состава горных пород дополнит портфель разработок и продуктов, которые «Ростелеком» предлагает в качестве интегратора цифровых решений для предприятий добывающей промышленности. Компания специализируется на реализации отраслевых комплексных проектов любого масштаба, включая решения в области экологического мониторинга, многофункциональных систем безопасности, а также программно-аппаратных комплексов с использованием технологий дополненной реальности и других инновационных решений.