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Платформа Smart Monitor сертифицирована по требованиям ФСТЭК

Платформа для мониторинга и анализа данных Smart Monitor получила сертификат ФСТЭК России на соответствие требованиям к четвертому уровню доверия и Техническим условиям (ТУ). Фирменная технология Search Anywhere, входящая в ядро Smart Monitor, позволяет использовать различные хранилища, в том числе OpenSearch. Продукт теперь может применяться в государственных организациях и крупных корпоративных структурах с высокими требованиями к защите данных, а также на объектах критической информационной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VolgaBlob.

Сертификация ФСТЭК России подтверждает, что платформа Smart Monitor разработки VolgaBlob полностью соответствует функциональным требованиям и требованиям к функциям безопасности, заявленным в Технических условиях (ТУ). Кроме того, платформа прошла сертификационные испытания по четвертому уровню доверия (на основании приказа ФСТЭК России от 2 июня 2020 г. №76), включая проверку отсутствия уязвимостей и недекларированных возможностей.

Платформа Smart Monitor реализует комплекс мер безопасности, что позволяет применять ее в различных сферах. Так, Smart Monitor может применяться в автоматизированных системах вплоть до классов 1Г, 2Б и 3Б, информационных системах персональных данных до первого уровня защищенности включительно, государственных информационных системах и автоматизированных системах управления технологическими процессами — в обоих случаях до первого класса защищенности включительно. Кроме того, она подходит для объектов КИИ первой категории значимости и может применяться в контурах безопасности финансовых организаций до первого уровня.

Впервые в России сертифицирована платформа, способная в качестве источников данных использовать такие гибридные хранилища, как OpenSearch, ClickHouse, Hadoop, DB, Elastic. В рамках сертификации проверен исходный код объемом в десятки миллионов строк.

Сертификат соответствия Smart Monitor №4932 внесен в государственный реестр системы сертификации средств защиты информации. Smart Monitor будет обновляться в полном соответствии с требованиями ФСТЭК России.

«Сертификация Smart Monitor по требованиям ФСТЭК России — это новый горизонт не только для нас, но и для всего рынка систем мониторинга данных. Мы смогли пройти сложнейшую процедуру сертификации наших компонентов, в том числе подтвердить безопасность использования гибридных хранилищ. Теперь, благодаря получению сертификата ФСТЭК, наши клиенты смогут использовать систему для мониторинга критической инфраструктуры, в том числе ГИС и информационных систем, обрабатывающих персональные данные — и не распылять ресурсы на разные продукты», — сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

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