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К 2030 г. более трети операций на российских складах будут выполнять роботы или другие автоматизированные системы

Автоматизация все активнее входит в повседневную работу складов. Если еще пять лет назад такие решения были доступны только крупным интернет-магазинам, то сегодня они становятся стандартом и для региональных игроков. Многие компании уже на этапе проектирования ориентируются не на работу людей, а на применение техники.

По данным ГК «Ориентир», на современных распределительных центрах в России до 20% операций выполняются автоматически. К 2030 г. этот показатель может достичь 35%. Почти каждый новый крупный склад, построенный по современным стандартам, уже включает те или иные автоматизированные решения. При этом доля таких объектов на рынке пока невелика: в Московском регионе — около 6–7%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — не более 4–5%. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ориентир».

Анар Дамиров, директор департамента автоматизированных систем ГК «Ориентир»: «Автоматизация помогает сократить потери, ускорить работу и убрать ненужные действия. Роботы берут на себя рутинные задачи: перемещают грузы, сортируют, комплектуют и отправляют заказы. Они участвуют в погрузке и разгрузке. Чаще всего используются конвейеры, автоматические тележки-шаттлы, сортеры, а вдобавок — датчики и системы, которые в реальном времени показывают, где находится товар и в каком он состоянии».

Инвестиции в автоматизацию — важное направление для складского сегмента. В некоторых случаях они могут увеличить стоимость объекта в 1,5–3 раза. Например, на e-commerce складах с повторяющимися задачами оборудование — стеллажи, конвейеры, терминалы и сканеры — может обойтись дороже самого здания. Но эти вложения возвращаются за три-пять лет за счет удешевления себестоимости наиболее часто повторяющихся операций в два-три раза.

Так, в одном из проектов «Ориентира» автоматизация сборки и сортировки заказов сократила время обработки с 48 до 16 минут и снизила количество ошибок почти на 90%. Только за счет снижения расходов на зарплату удалось сэкономить более 25 млн руб. в год.

Часть компаний идет дальше и внедряет интеллектуальные системы, способные управлять не только товаром, но и освещением, климатом, логистикой. Однако такие решения работают лишь при грамотном проектировании: ровные полы, регламентированная ширина проходов, доступ к электросетям. Наилучший результат достигается, когда склад изначально проектируется под автоматизацию. По опыту ГК «Ориентир», на таких объектах эффективность одного квадратного метра пространства выше на 50%, а производительность - на 30%, чем при переоборудовании старых помещений.

Автоматизация помогает компаниям расти, не увеличивая затраты пропорционально. Это особенно критично для ритейла, сегмента FMCG и фармы, где решающую роль играют скорость и точность.

В России рынок складских роботов и платформ автоматизации продолжит свое развитие, поскольку спрос на быструю доставку, контроль за поставками и снижение зависимости от человеческого фактора остается приоритетом.

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