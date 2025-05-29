CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Ритейл Розница
|

Цифровой сервис печати «Ростелекома» оптимизировал офисную инфраструктуру «Дикси»

«Ростелеком» завершил проект по внедрению собственного цифрового решения для управления печатью в офисной инфраструктуре сети магазинов «Дикси». В результате ретейлер заменил иностранную систему управления печатной инфраструктурой на «Ростелеком. Сервис печати», который обеспечит соблюдение корпоративных политик в области информационной безопасности и повысит эффективность использования ресурсов компании.

Проект реализован в офисах розничной сети «Дикси» в шести городах: Москве, Рязани, Смоленске, Туле, Ярославле, а также в подмосковном Монино. Внедрение «Сервиса печати» помогло оптимизировать парк техники, сбалансировать нагрузку на устройства и снизить затраты на расходные материалы. По оценке компании, до 10–20% документов ранее не забирались из печати, а в пиковые периоды доля могла достигать 30%. Переход на электронный документооборот и внедрение «Сервиса печати» позволили исключить перерасход и упорядочить работу сотрудников с документами. Кроме того, система авторизации по QR-коду сделает процесс прозрачнее: она обеспечивает персонализированный доступ к устройствам, позволяя настраивать права и квоты печати для различных групп пользователей.

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома», сказал: «Для бизнеса в разных сферах важно иметь проверенные отечественные решения, которые работают надежно и безопасно. Выступая цифровым партнером для розничной сети «Дикси», «Ростелеком» помогает ритейлеру с федеральным охватом выстраивать единый цифровой контура управления печатной инфраструктурой. На сегодняшний день проект реализован в офисах, но технологически решение готово к применению и в торговых точках, и на складских площадках».

Алексей Байбулатов, руководитель отдела технического обслуживания и комплектации розничной сети «Дикси», отметил: «Для нас было важно не просто заменить иностранное ПО, а выстроить эффективную модель управления печатной инфраструктурой и сделать это в максимально сжатые сроки. В итоге всего за несколько дней мы совместно с командой «Ростелекома» развернули серверную часть и установили терминалы. Сама настройка для каждого сотрудника в среднем занимает около 15 минут. В результате сервис печати позволил нам сделать печатную инфраструктуру более прозрачной, управляемой и удобной для персонала».

Решение «Ростелеком. Сервис печати» внесено в реестр отечественного ПО. Продукт разработан на базе российских технологий, поддерживает централизованное управление парком устройств и легко масштабируется для территориально распределенных сетей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В мире популярны IPD-платформы: приживутся ли они в России?

Платформа Digital Q.Sensor BI от «Диасофт» научилась создавать дашборды с помощью ИИ

Прайс на автопилоте: как крупный застройщик выстроил ценообразование с помощью ИИ

Десятки тысяч абонентов в Москве и области остались без интернета из-за кибератаки. Домофоны не работают, отключились банковские терминалы

5 вызовов, с которыми сталкивается открытый банкинг в 2025 году

Разработчики радикально переделали архитектуру российского «убийцы» Citrix Workspace и Omnissa Horizon

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153