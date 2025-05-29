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«Щербинский лифтостроительный завод» разработал универсальную систему управления лифтами

«Щербинский лифтостроительный завод» (ЩЛЗ) разработал универсальную систему управления лифтами с упрощенной процедурой наладки. Она рассчитана на пассажирские лифты в скоростном диапазоне от 1 до 6 метров в секунду, с максимальным количеством остановок до 64. Новая система имеет современную защиту от перепадов напряжения в сети, а для специалистов предусмотрен удаленный доступ.

В новой системе управления объединение в группу осуществляется через контроллер групповой работы, который будет устанавливаться без монтажных работ. Удаленный доступ к лифту будет осуществляться через приложение на телефоне или онлайн. Соответственно, специалисты могут привязать лифты к конкретному адресу, группировать их по определенному принципу, например, по обслуживающей организации или району, а также ограничивать доступ, проверять, изменять настройки лифта удаленно.

«С ростом многоэтажного строительства возрастают и технические требования к лифтовому оборудованию: сегодня более половины строящихся объектов – это здания выше 18 этажей, а на долю высоток в 25 и более этажей приходится 27% всех новых объектов. Разумеется, для таких строений необходимы совсем другие лифты. Предприятие отметило этот рыночный тренд еще пару лет назад, поэтому в 2024 г. сертифицировало лифт со скоростью 4 м/с, а в 2025 г. приступило к сертификации лифта со скоростью до 8 м/с. Ведущиеся разработки высокоскоростных лифтов требуют соответствующей системы управления, более современной и универсальной», – сообщил директор по продажам ЩЛЗ Ян Михайлов.

Также в новой системе управления предусмотрена функция эвакуации пассажиров до ближайшего этажа, введена возможность перепрограммирования пользователем периферийных блоков и интеллектуальный анализ аварийных ситуаций, что позволит увеличить эффективность работы лифтов при сохранении их безопасности.

В настоящее время на предприятии запустили производство опытной партии. Пробные поставки на объекты будут проходить до конца июня 2025 г. Затем специалисты проверят работу новой системы, и соберут обратную связь от заказчиков. Станция разрабатывалась заводом по целевой субсидии Министерства промышленности и торговли России. В рамках этих обязательств уже до конца 2025 г. заводом будет выпущено порядка 300 новых станций. В планах предприятия на 2026 г. осуществить переход всех выпускаемых лифтов под управление новой станцией СЛК-64.

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