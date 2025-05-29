«Рельеф-Центр» перевел e-com приложения в К2 Cloud для повышения отказоустойчивости и увеличения SLA до 99,95%

Участник рынка оптовой дистрибуции канцелярских товаров в России «Рельеф-Центр» перенес свой интернет-магазин в К2 Облако. Использование мощностей облачного провайдера K2 Cloud (подразделение «К2Тех») позволило компании увеличить доступность ecom-площадки в условиях высокого трафика и получить SLA равный 99,95%. Кроме того, эксперты K2 Cloud перенесли существующую микросервисную архитектуру заказчика, на платформу Nova от компании Orion soft, и обеспечили ее поддержку. Об этом CNews сообщили представители K2 Cloud.

Интернет-магазин «Рельеф-Центр» включает более 29 тыс. различных наименований товаров: канцтовары, товары для офиса, учебы и творчества. Через него проходит порядка 87% заказов оптового канала продаж компании. Основной задачей совместного с K2 Cloud проекта был перенос ИТ-инфраструктуры сайта в облако. Это было необходимо для достижения стабильного показателя SLA в 99,95%, так как при размещении веб-ресурсов компании on prem значение SLA варьировалось год к году.

Еще до миграции в «К2 Облако» «Рельеф-Центр» начал самостоятельно внедрять микросервисный подход, но построенная архитектура не всегда отвечала современным тенденциям в разработке. Поэтому еще одной задачей проекта стала оптимизация инфраструктуры для контейнерных приложений интернет-магазина. Она была решена с помощью сервисов PaaS, KaaS и лучших практик DevOps. Это обеспечило масштабирование e-com площадки под рост продаж, повысило скорость разработки. Теперь специалисты K2 Cloud предоставляют заказчику комплексную круглосуточную поддержку. Это означает, что «Рельеф-Центр» получает гарантию реагирования на запросы в течение 10 минут, снижение нагрузки на ИТ-специалистов в штате и дополнительные возможности для развития и масштабирования бизнес-приложений.

«Перевод e-com ресурсов нашей компании в «К2 Облако» был стратегическим решением. Основным приоритетом для нас является создание максимально комфортного пользовательского опыта, и обеспечение постоянной доступности сайта является неотъемлемой его частью. Нам было важно привлечь на этот проект надежного партнера, который сможет не только предоставить облачные ресурсы, но и поможет настроить инфраструктуру так, чтобы она была надежной, удобной для пользования и легко масштабировалась. Мы долго присматривались к К2 Cloud, остановили свой выбор на нем и не пожалели», – сказал директор департамента информационных технологий «Рельеф-Центр» Максим Рындин.

«Подход к развитию ИТ-инфраструктуры лидирующих российских компаний в сфере торговли связан с необходимостью предоставлять клиентам сервис 24/7 и возможности выдерживать наплыв покупателей, например, во время периодов распродаж. Подобные задачи уже стали привычными для K2 Cloud. Для «Рельеф-Центра» помимо предоставления облачных ресурсов мы провели детальный аудит и помогли настроить стабильную, безопасную и надежную инфраструктуру», – отметил директор K2 Cloud Сергей Зинкевич.