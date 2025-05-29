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Prof-IT Group поддержит проект «Цифровое производство Урал»

Автозавод «Урал» второй раз получит грант на внедрение цифровых технологий. Средства грантовой поддержки, а это более 217 млн руб., направят на реализацию проекта «Цифровое производство Урал». Об этом CNews сообщили представители Prof-IT Group.

«Автомобильный завод «Урал» стал победителем конкурсного отбора Российского фонда развития информационных технологий. РФРИТ выделяет средства на внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений, в рамках Федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика России». Государственная субсидия составила почти 50% от общей стоимости проекта.

Проект «Цифровое производство Урал» одобрен на заседании президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности и включен в перечень особо значимых проектов в отраслевом центре компетенций «Автомобилестроение». Особо значимым проектам – ключевым проектам по разработке и внедрению российских решений в сфере ИТ, реализация которых направлена на импортозамещение и ускоренное развитие отрасли, – Правительство России уделяет особое внимание.

Автомобильный завод «Урал» (якорный заказчик) и группа компаний Prof-IT Group (разработчик ПО) в рамках проекта проведут доработку и внедрение программного комплекса в составе ключевых компонентов: Prof-IT MES, MES «Комплектующие» и QMS Prof на площадке нового сборочного корпуса. Проект позволит разработать новое ПО и в последующем тиражировать его на другие производства завода и компании отрасли. За счет интеграции с АСУТП, системами автоматической диагностики и испытаний продукции будет обеспечен высокий уровень контроля технологических процессов и конечной продукции.

Проект «Цифровое производство Урал» стартует с июня 2025 г. при поддержке Российского фонда развития информационных технологий.

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