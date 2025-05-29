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МТС ускорила интернет для жителей Зимы Южной

МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в Надеждинском районе Приморского края. Благодаря установке дополнительного телеком-оборудования скорость мобильного интернета в поселке Зима Южная выросла на 25%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети МТС уже доступно в районе улиц Стрельникова, Цветковая, Хорошая, Солнечная и Вишневая. После проведенных работ даже в часы максимальной нагрузки на сеть местные жители могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом, загружать обновления, пользоваться современными цифровыми сервисами экосистемы МТС – онлайн-кинотеатром, видеосервисами, банковскими и музыкальными приложениями.

Поселок Зима Южная находится в полукилометре от побережья Углового залива и 13 километрах от села Вольно-Надеждинское. Населенный пункт связан автомобильной дорогой с федеральной трассой М60 «Уссури». В двух километрах от Зимы Южной также находится железнодорожная станция «Совхозная». В окрестностях расположены несколько СНТ. Постоянное население поселка насчитывает чуть более 350 человек, но в теплое время года оно увеличивается за счет дачников.

«МТС активно продолжает совершенствовать цифровую инфраструктуру и улучшать качество связи в малых населенных пунктах Приморского края. При развитии сети мы анализируем изменения трафика и точечно модернизируем оборудование там, где это необходимо. Дачные районы – по традиции самые «качающие» в теплое время года. Ежегодно мы отмечаем рост интернет-трафика в дачных поселках и СНТ на 30%. Поэтому мы активно работаем над качеством сети в пригородах, чтобы наши абоненты имели возможность пользоваться мобильным интернетом на комфортной скорости», — отметила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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