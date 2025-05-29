CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Исследование NtechLab и Центра «Новая Эра»: почти 90% молодежи использует ИИ для работы и учебы

NtechLab совместно с Центром развития гуманитарных технологий «Новая Эра» в апреле 2025 г. провели федеральное социологическое исследование «Перспективы развития искусственного интеллекта». Аудитория исследования – российская молодежь от 18-35 лет.

В текущих реалиях цифрового рынка России важно сохранять социально ответственный подход и создавать продукты, на которые есть запрос как у государства и бизнеса, так и у общества. Молодежь — будущее, ведь именно среди них ИТ-специалисты, разработчики, робототехники. Именно молодежь дала импульс цифровизации и шагнула еще дальше — в мир нейросетей. Именно поэтому компания NtechLab в партнерстве с Центром развития «Новая Эра» провели социологическое исследование о восприятии ИИ и перспектив развития ИИ-сервисов среди молодежи.

Исследование показало, что 88% опрошенных используют технологии искусственного интеллекта в повседневной жизни, что говорит о высокой степени интеграции технологий в молодежную среду. Это связано с использованием нейросетевых ИИ-технологий для работы и учебы (85%). В основном – это подготовка текстов ИИ (75%) и сбор и анализ данных (55%).

90% респондентов воспринимают ИИ как «библиотеку знаний». Второй по популярности образ — «Освобождение человека от сложных задач», с которым согласились 75% опрошенных.

72% анкетируемых сравнили прорыв ИИ в наши дни с изобретением парового двигателя в XVIII веке. Молодежь видит в ИИ драйвер масштабных изменений, аналогичных промышленной революции.

Среди лидирующих ассоциации ИИ — «умный город, новая среда жизни человека» (69%). Результат говорит о сформировавшемся восприятии ИИ как инструмента, который обеспечивает технологичность города. Порядка 60% молодежи хотели бы, чтобы в будущем ИИ помогал контролировать безопасность в городах, чем в том числе и занимается NtechLab, внедряющий в российские города сервисы для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка. Если раньше системы безопасности больше работали на раскрытие преступлений, то сейчас основной акцент на их профилактику.

Более половины респондентов — 63% — видят в ИИ образ «Собеседник и друг, добрый робот». Порядка 30% молодежи считают, что в будущем человек сможет наделить ИИ эмпатией и душой. Также порядка 30% хотели бы, чтобы в будущем ИИ смог чувствовать.

«Согласно исследованию 72% молодежи среди рисков развития ИИ отмечают потерю работы человеком. Но искусственный интеллект — это лишь вспомогательный инструмент. Мы в NtechLab уверены, что в промышленных направлениях ИИ можно передать функции управления конвейерами, контроля качества продукции. Одновременно снизить время рабочих операций и сократить количество брака. Аналитика NtechLab для города позволяет снять целый ряд задач, связанных с поддержанием общественного порядка. Пилотное внедрение проекта - видеоаналитики с управляющим воздействием с помощью речи - показало закономерность: за почти полгода ни разу не повторился нарушитель. То есть речь о том, что у человека, который получил замечание от ИИ, появилось понимание, что здесь нарушать нельзя», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Исследование подтверждает, что большинство респондентов не воспринимают искусственный интеллект как бесконтрольный алгоритм. Напротив, 71% считают ИИ «Пластилином в руках человека». При этом, порядка 40% опрошенных опасаются возможного противостояния между искусственным интеллектом и человеком.

«Такой риск всегда существует, но на сегодняшний день неконтролируемое развитие ИИ — скорее утопия. Если ИИ-компании будут нести ответственность за разрабатываемые решения, а люди будут использовать ИИ как инструмент, а не центр принятия решений, то сценарий «восстания машин» останется не более, чем экшн-фильмом», — сказал Паламарчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как обеспечить безопасность с помощью новой версии Security Vision КИИ

ИТ-компанию из Сколково поймали на неуплате более 100 млн рублей налогов и переоформлении дорогих машин на жену хозяина

Андрей Сунцов, «Петро Велт Технолоджис» — о трудностях импортозамещения при автоматизации ТОиР на удаленных объектах нефтесервисной компании

Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

Вышло глобальное обновление «Ред Адм Промышленная редакция 2.0»

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

Конференции

CNews FORUM Кейсы 2025

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeArc: новые возможности, дизайн и уровень комфорта

ИИ-нутрициолог: бесплатные нейросети для планирования питания

Обзор фитнес-браслета HUAWEI Band 10: яркий хит в металлическом корпусе

Показать еще

Наука

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153