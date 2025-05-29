Исследование NtechLab и Центра «Новая Эра»: почти 90% молодежи использует ИИ для работы и учебы

NtechLab совместно с Центром развития гуманитарных технологий «Новая Эра» в апреле 2025 г. провели федеральное социологическое исследование «Перспективы развития искусственного интеллекта». Аудитория исследования – российская молодежь от 18-35 лет.

В текущих реалиях цифрового рынка России важно сохранять социально ответственный подход и создавать продукты, на которые есть запрос как у государства и бизнеса, так и у общества. Молодежь — будущее, ведь именно среди них ИТ-специалисты, разработчики, робототехники. Именно молодежь дала импульс цифровизации и шагнула еще дальше — в мир нейросетей. Именно поэтому компания NtechLab в партнерстве с Центром развития «Новая Эра» провели социологическое исследование о восприятии ИИ и перспектив развития ИИ-сервисов среди молодежи.

Исследование показало, что 88% опрошенных используют технологии искусственного интеллекта в повседневной жизни, что говорит о высокой степени интеграции технологий в молодежную среду. Это связано с использованием нейросетевых ИИ-технологий для работы и учебы (85%). В основном – это подготовка текстов ИИ (75%) и сбор и анализ данных (55%).

90% респондентов воспринимают ИИ как «библиотеку знаний». Второй по популярности образ — «Освобождение человека от сложных задач», с которым согласились 75% опрошенных.

72% анкетируемых сравнили прорыв ИИ в наши дни с изобретением парового двигателя в XVIII веке. Молодежь видит в ИИ драйвер масштабных изменений, аналогичных промышленной революции.

Среди лидирующих ассоциации ИИ — «умный город, новая среда жизни человека» (69%). Результат говорит о сформировавшемся восприятии ИИ как инструмента, который обеспечивает технологичность города. Порядка 60% молодежи хотели бы, чтобы в будущем ИИ помогал контролировать безопасность в городах, чем в том числе и занимается NtechLab, внедряющий в российские города сервисы для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка. Если раньше системы безопасности больше работали на раскрытие преступлений, то сейчас основной акцент на их профилактику.

Более половины респондентов — 63% — видят в ИИ образ «Собеседник и друг, добрый робот». Порядка 30% молодежи считают, что в будущем человек сможет наделить ИИ эмпатией и душой. Также порядка 30% хотели бы, чтобы в будущем ИИ смог чувствовать.

«Согласно исследованию 72% молодежи среди рисков развития ИИ отмечают потерю работы человеком. Но искусственный интеллект — это лишь вспомогательный инструмент. Мы в NtechLab уверены, что в промышленных направлениях ИИ можно передать функции управления конвейерами, контроля качества продукции. Одновременно снизить время рабочих операций и сократить количество брака. Аналитика NtechLab для города позволяет снять целый ряд задач, связанных с поддержанием общественного порядка. Пилотное внедрение проекта - видеоаналитики с управляющим воздействием с помощью речи - показало закономерность: за почти полгода ни разу не повторился нарушитель. То есть речь о том, что у человека, который получил замечание от ИИ, появилось понимание, что здесь нарушать нельзя», — сказал генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Исследование подтверждает, что большинство респондентов не воспринимают искусственный интеллект как бесконтрольный алгоритм. Напротив, 71% считают ИИ «Пластилином в руках человека». При этом, порядка 40% опрошенных опасаются возможного противостояния между искусственным интеллектом и человеком.

«Такой риск всегда существует, но на сегодняшний день неконтролируемое развитие ИИ — скорее утопия. Если ИИ-компании будут нести ответственность за разрабатываемые решения, а люди будут использовать ИИ как инструмент, а не центр принятия решений, то сценарий «восстания машин» останется не более, чем экшн-фильмом», — сказал Паламарчук.